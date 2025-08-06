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Охотники за затмениями рискуют погрузить Испанию во тьму: последствия астротуризма

Испания готовится к наплыву охотников за затмениями: опасения и меры предосторожности
2:23
Туризм

Астротуризм становится все более популярным. Он привлекает людей в отдаленные уголки мира ради наблюдения за звездами, северным сиянием или солнечными затмениями.

Сотрудники NASA смотрят солнечное затмение в 2017 году
Фото: NASA by Connie Moore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сотрудники NASA смотрят солнечное затмение в 2017 году

Испанию в ближайшие годы ожидает уникальное явление — серия из трех солнечных затмений, два из которых будут полными, как сообщает The Olive Press.

Первое полное затмение произойдет 12 августа 2026 года, а второе — 2 августа 2027 года. Испания станет одной из лучших точек наблюдения в Европе для обоих событий.

Ожидается, что затмение 2026 года погрузит в полную темноту северные регионы Испании, а затмение 2027 года — южные, где Андалусия может стать центром притяжения для любителей космического туризма.

Третье, частичное затмение, произойдет 26 января 2028 года и пройдет прямо над Иберийским полуостровом.

Власти Испании серьезно обеспокоены потенциальным наплывом "охотников за затмениями" — предположительно, сотен тысяч туристов — и создали правительственную рабочую группу из представителей 13 министерств, чтобы предотвратить логистический коллапс.

Местные власти готовятся к транспортным проблемам, нехватке мест в отелях и даже дефициту топлива в сельской местности, которая, как ожидается, будет перегружена желающими увидеть это явление. Также опасения вызывают тепловые удары, лесные пожары и рост числа дорожно-транспортных происшествий в жаркие летние месяцы, когда ожидаются затмения.

Испания учитывает опыт США, столкнувшихся с аналогичными проблемами во время затмений в 2017 и 2024 годах, когда резко возросло число смертельных ДТП и некоторым штатам пришлось объявить чрезвычайное положение.

Медицинские работники предупреждают о риске повреждения глаз. Прямой взгляд на солнце, даже во время затмения, без специальных защитных очков может привести к необратимой слепоте.

В стране проводится информационная кампания, призывающая покупать только сертифицированные очки для затмений, а не дешевые подделки.

Уточнения

Со́лнечное затме́ние — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли. Солнечные затмения происходят только в новолуние, причём из-за наклона орбиты Луны к плоскости эклиптики они случаются не в каждое новолуние, а только от 2 до 5 раз в год, когда Луна в новолунии оказывается вблизи узла своей орбиты.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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