"Я в ловушке между лифтом и туннелем": главный аэропорт Британии стал тупиком

Туризм

Утром во вторник, 5 августа, пассажиры аэропорта Хитроу столкнулись с серьёзными перебоями. Центральный туннель, соединяющий терминалы 2 и 3, был закрыт из-за технической неисправности, что вызвало столпотворение и задержки.

Хитроу, аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by Pacman5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хитроу, аэропорт

"Я в ловушке уже час"

Сотни людей оказались заблокированы между лифтами и переходами. Пользователь Скотт Робертс опубликовал в X фотографию скопившейся толпы, сопроводив пост подписью:

"Я уже час нахожусь в Хитроу, застрял между лифтами и туннелем терминала, и никто не знает, что происходит. Эта страна в полном раздрае."

Проблемы на всех уровнях

По сообщениям очевидцев, люди не могли покинуть аэропорт, а платформы в терминале 5 были "в полном хаосе". Поезда Heathrow Express отменили все рейсы в обоих направлениях из-за "переполненности" и сообщили, что движение восстановится не раньше конца дня.

Некоторые пассажиры делились в соцсетях фото, где люди бегут с чемоданами по шоссе — видимо, чтобы обойти толпу и не пропустить рейс.

Транспортный коллапс

  • Подъезд к Хитроу по M4 (развязка 4) был закрыт из-за серьёзных заторов;
  • Пассажиров просили использовать M25 (развязка 14) и добираться до терминала 5;
  • Водителям и пассажирам рекомендовано закладывать больше времени на путь.

Что говорят в Хитроу

"Из-за технической проблемы туннель, ведущий из центральной части терминала к терминалам 2 и 3, в настоящее время закрыт. Пожалуйста, воспользуйтесь общественным транспортом, чтобы добраться до терминала 5, откуда можно доехать на поезде до всех остальных терминалов. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему, и приносим извинения за неудобства," — сообщил представитель аэропорта Хитроу.

Позже туннель был снова открыт, но пробки и задержки сохраняются. Многие продолжают жаловаться на невозможность покинуть здание.

Уточнения

Лондонский аэропорт Хи́троу (англ. London Heathrow Airport; ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL) — крупнейший международный аэропорт города Лондона. Расположен в 25 км к западу от центрального Лондона. Включает 5 терминалов: один грузовой и 4 пассажирских терминала.

