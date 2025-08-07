"Я в ловушке между лифтом и туннелем": главный аэропорт Британии стал тупиком

Утром во вторник, 5 августа, пассажиры аэропорта Хитроу столкнулись с серьёзными перебоями. Центральный туннель, соединяющий терминалы 2 и 3, был закрыт из-за технической неисправности, что вызвало столпотворение и задержки.
Сотни людей оказались заблокированы между лифтами и переходами. Пользователь Скотт Робертс опубликовал в X фотографию скопившейся толпы, сопроводив пост подписью:
"Я уже час нахожусь в Хитроу, застрял между лифтами и туннелем терминала, и никто не знает, что происходит. Эта страна в полном раздрае."
По сообщениям очевидцев, люди не могли покинуть аэропорт, а платформы в терминале 5 были "в полном хаосе". Поезда Heathrow Express отменили все рейсы в обоих направлениях из-за "переполненности" и сообщили, что движение восстановится не раньше конца дня.
Некоторые пассажиры делились в соцсетях фото, где люди бегут с чемоданами по шоссе — видимо, чтобы обойти толпу и не пропустить рейс.
"Из-за технической проблемы туннель, ведущий из центральной части терминала к терминалам 2 и 3, в настоящее время закрыт. Пожалуйста, воспользуйтесь общественным транспортом, чтобы добраться до терминала 5, откуда можно доехать на поезде до всех остальных терминалов. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему, и приносим извинения за неудобства," — сообщил представитель аэропорта Хитроу.
Позже туннель был снова открыт, но пробки и задержки сохраняются. Многие продолжают жаловаться на невозможность покинуть здание.
Лондонский аэропорт Хи́троу (англ. London Heathrow Airport; ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL) — крупнейший международный аэропорт города Лондона. Расположен в 25 км к западу от центрального Лондона. Включает 5 терминалов: один грузовой и 4 пассажирских терминала.
