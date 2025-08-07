Где раньше стреляли — теперь сажают деревья: вот что сделало озеленение с колумбийским Медельином

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Медельин стал лучшим городом мира по уровню озеленённости и доступу к природе — рейтинг Time Out
2:19
Туризм

Медельин, прозванный в Колумбии "городом вечной весны" за мягкий климат, сегодня переживает настоящий ренессанс. Ещё недавно ассоциировавшийся с криминальным прошлым, он стал образцом устойчивого развития и зелёного городского дизайна.

Городская улица Медельина
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская улица Медельина

По данным рейтинга Time Out, Медельин — лучший город мира по уровню озеленённости и доступу к природе: 92% местных жителей довольны его парками. Для сравнения: в Бостоне — 88%, а в Лондоне и Сиднее — по 87%.

Зелёные коридоры и живые районы

С 2016 года в город инвестированы миллионы долларов на создание 30 зелёных коридоров и более 120 парков. За это время было высажено сотни тысяч деревьев и миллионы растений, а средняя температура снизилась на 3,6 °F.

"Озеленение не только сделало город красивее, но и вернуло животных, улучшило воздух и создало рабочие места."

Где искать природу в Медельине

  • Ботанический сад: 32 акра, более 2000 деревьев, пруд, бабочки, экосистемы. Отличное место для семейного отдыха.
  • Сады и музей Эль-Кастильо: старинный дом в стиле замка, окружённый садами и лесом.
  • Парк Арви: 39 500 акров леса и археологических троп, включая древнюю каменную дорогу, велосипедные и конные маршруты.
  • Серро-Эль-Воладор: городской холм с обзорной площадкой и 200 видами птиц.

Полезная логистика и лучшие районы

Из международного аэропорта Хосе Марии Кордовы удобно добраться в центр на автобусе или такси. Туристы чаще всего останавливаются в:

  • Эль-Побладо — активный, насыщенный ресторанами и барами, но многолюдный;
  • Лаурелес — более спокойный и локальный по атмосфере;
  • Центр города — днём подходит для прогулок, но ночью может быть небезопасным.

Куда ещё заглянуть

Не пропустите площадь Ботеро с 23 скульптурами великого художника, а также музей Антиокии.

А если хочется за город — отправляйтесь в Гуатапе, чтобы увидеть неолитическую скалу и яркие дома у изумрудного озера.

Уточнения

Медельи́н (исп. Medellín) — второй по величине город Колумбии. Столица департамента Антьокия, был основан в 1616 году на берегу реки Порсе как деревня Сан-Лоренцо, с 1675 г. — Вилья-де-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария-де-Медельин.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
