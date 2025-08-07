Где раньше стреляли — теперь сажают деревья: вот что сделало озеленение с колумбийским Медельином

Медельин, прозванный в Колумбии "городом вечной весны" за мягкий климат, сегодня переживает настоящий ренессанс. Ещё недавно ассоциировавшийся с криминальным прошлым, он стал образцом устойчивого развития и зелёного городского дизайна.
По данным рейтинга Time Out, Медельин — лучший город мира по уровню озеленённости и доступу к природе: 92% местных жителей довольны его парками. Для сравнения: в Бостоне — 88%, а в Лондоне и Сиднее — по 87%.
С 2016 года в город инвестированы миллионы долларов на создание 30 зелёных коридоров и более 120 парков. За это время было высажено сотни тысяч деревьев и миллионы растений, а средняя температура снизилась на 3,6 °F.
"Озеленение не только сделало город красивее, но и вернуло животных, улучшило воздух и создало рабочие места."
Из международного аэропорта Хосе Марии Кордовы удобно добраться в центр на автобусе или такси. Туристы чаще всего останавливаются в:
Не пропустите площадь Ботеро с 23 скульптурами великого художника, а также музей Антиокии.
А если хочется за город — отправляйтесь в Гуатапе, чтобы увидеть неолитическую скалу и яркие дома у изумрудного озера.
Медельи́н (исп. Medellín) — второй по величине город Колумбии. Столица департамента Антьокия, был основан в 1616 году на берегу реки Порсе как деревня Сан-Лоренцо, с 1675 г. — Вилья-де-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария-де-Медельин.
