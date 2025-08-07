Путешествие в 24 миллиона: как электрификация железных дорог изменит Индию навсегда

Путешествие на поезде — один из самых приятных и экологичных способов увидеть мир. Именно поэтому всё больше стран делают ставку на железнодорожный транспорт как на чистую и доступную альтернативу перелётам и поездкам на автомобиле.
Индия, известная своей масштабной железнодорожной сетью и живописными маршрутами, в этом году завершает полную электрификацию железных дорог. Это амбициозный проект длиной в век: уже модернизировано более 97% линий. Полностью перейти на электрическую тягу удалось пока только Швейцарии, но сеть Индии почти в 17 раз длиннее.
Железнодорожный транспорт в Индии ежедневно перевозит около 24 миллионов пассажиров. Электрификация позволяет:
Первый электропоезд в Индии отправился в путь 100 лет назад — между двумя станциями в Мумбаи.
Сегодня электричество приходит даже на маршруты роскошного Deccan Odyssey, одного из самых престижных туристических поездов в мире.
Проект электрификации сопровождается установкой солнечных панелей на вокзалах и в некоторых составах.
Это не просто электричество, а шаг к устойчивым источникам энергии. Особое внимание уделяется комфорту: маршруты вроде Gatimaan Express позволяют доехать от Дели до Агры за 100 минут — идеально, если хотите увидеть Тадж-Махал и вернуться в тот же день.
Более 67 000 км железных путей соединяют мегаполисы, сельскую глубинку и прибрежные районы.
Переход на электричество — это не только забота об экологии, но и стратегический выбор для устойчивого развития страны. Индия делает ставку на поезда будущего — и мир внимательно следит за этим переходом.
Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Население на 2024 год составило 1,45 миллиарда человек, по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Столица — Нью-Дели.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.