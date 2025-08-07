Путешествие в 24 миллиона: как электрификация железных дорог изменит Индию навсегда

Индия завершает полную электрификацию железных дорог в 2025 году

Путешествие на поезде — один из самых приятных и экологичных способов увидеть мир. Именно поэтому всё больше стран делают ставку на железнодорожный транспорт как на чистую и доступную альтернативу перелётам и поездкам на автомобиле.

Фото: commons.wikimedia.org by Lichtsun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ железные дороги, Индия

Индия, известная своей масштабной железнодорожной сетью и живописными маршрутами, в этом году завершает полную электрификацию железных дорог. Это амбициозный проект длиной в век: уже модернизировано более 97% линий. Полностью перейти на электрическую тягу удалось пока только Швейцарии, но сеть Индии почти в 17 раз длиннее.

Почему это важно

Железнодорожный транспорт в Индии ежедневно перевозит около 24 миллионов пассажиров. Электрификация позволяет:

Сократить миллионы тонн выбросов CO₂ в год;

Повысить энергоэффективность;

Снизить уровень шума и загрязнения воздуха;

Улучшить качество жизни людей, живущих рядом с железными путями.

Инновации длиной в столетие

Первый электропоезд в Индии отправился в путь 100 лет назад — между двумя станциями в Мумбаи.

Сегодня электричество приходит даже на маршруты роскошного Deccan Odyssey, одного из самых престижных туристических поездов в мире.

Не только провода: солнечные станции и экологичный комфорт

Проект электрификации сопровождается установкой солнечных панелей на вокзалах и в некоторых составах.

Это не просто электричество, а шаг к устойчивым источникам энергии. Особое внимание уделяется комфорту: маршруты вроде Gatimaan Express позволяют доехать от Дели до Агры за 100 минут — идеально, если хотите увидеть Тадж-Махал и вернуться в тот же день.

Самая зелёная дорога будущего

Более 67 000 км железных путей соединяют мегаполисы, сельскую глубинку и прибрежные районы.

Переход на электричество — это не только забота об экологии, но и стратегический выбор для устойчивого развития страны. Индия делает ставку на поезда будущего — и мир внимательно следит за этим переходом.

Уточнения

Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Население на 2024 год составило 1,45 миллиарда человек, по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Столица — Нью-Дели.

