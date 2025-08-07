Озёра, которым 15 000 лет, скрывают странную тайну: вот зачем уезжать из Нью-Йорка за этим феноменом

Если вам надоели шумные пляжи и мутная вода вокруг Нью-Йорка, знайте — всего в пяти часах езды от города находится настоящий природный шедевр. Добро пожаловать в государственный парк Грин-Лейкс — место с изумрудными озёрами, кристальной водой и древней историей.
В самом центре парка — два необычных озера: Грин-Лейк и Раунд-Лейк, сформированные ещё 15 000 лет назад во время последнего ледникового периода.
Их главная особенность — мезомиктическая структура. В мире насчитывается менее 30 таких озёр: их воды не перемешиваются, а нижние слои остаются нетронутыми тысячелетиями.
"Весной и летом озёра приобретают насыщенный бирюзовый цвет — эффект, известный как "ежегодное отбеливание”."
Этот визуальный феномен создаётся благодаря глубине (до 195 футов), прозрачности и естественному цветению цианобактерий. Поверхность озёр превращается в зеркало изумрудных и сапфировых оттенков.
Помимо воды парк удивляет старыми лесами с деревьями, которые росли здесь ещё до Американской революции. Прогуляйтесь по западному берегу Раунд-Лейка — тропы здесь тише и живописнее.
Отдельного внимания заслуживают карбонатные рифы — хрупкие образования у берега, особенно заметные в районе Дедменс-Пойнт. Это редкий геологический феномен, который создаёт ощущение, будто вы оказались на другой планете.
Нью-Йо́рк (англ New York, аббр. NY) — штат на северо-востоке США, на Атлантическом побережье, у границы с Канадой, крупнейший в группе Средне-Атлантических штатов. Административный центр — город Олбани.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.