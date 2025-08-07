Озёра, которым 15 000 лет, скрывают странную тайну: вот зачем уезжать из Нью-Йорка за этим феноменом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
2:03
Туризм

Если вам надоели шумные пляжи и мутная вода вокруг Нью-Йорка, знайте — всего в пяти часах езды от города находится настоящий природный шедевр. Добро пожаловать в государственный парк Грин-Лейкс — место с изумрудными озёрами, кристальной водой и древней историей.

Грин-Лейк, озёра в США
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna.Dudchak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грин-Лейк, озёра в США

Уникальные озёра, не похожие ни на что другое

В самом центре парка — два необычных озера: Грин-Лейк и Раунд-Лейк, сформированные ещё 15 000 лет назад во время последнего ледникового периода.

Их главная особенность — мезомиктическая структура. В мире насчитывается менее 30 таких озёр: их воды не перемешиваются, а нижние слои остаются нетронутыми тысячелетиями.

"Весной и летом озёра приобретают насыщенный бирюзовый цвет — эффект, известный как "ежегодное отбеливание”."

Этот визуальный феномен создаётся благодаря глубине (до 195 футов), прозрачности и естественному цветению цианобактерий. Поверхность озёр превращается в зеркало изумрудных и сапфировых оттенков.

Что можно делать в парке

  • Прогуляться по петле вдоль озёр (3,5 мили);
  • Взять напрокат каяк с прозрачным дном;
  • Покататься на велосипеде или пройти по 15+ милям троп;
  • Поплавать в специально отведённой зоне (до Дня труда);
  • Играть в гольф, диск-гольф, устроить пикник или остаться с ночёвкой в палатке или домике.

Природа, которую невозможно забыть

Помимо воды парк удивляет старыми лесами с деревьями, которые росли здесь ещё до Американской революции. Прогуляйтесь по западному берегу Раунд-Лейка — тропы здесь тише и живописнее.

Отдельного внимания заслуживают карбонатные рифы — хрупкие образования у берега, особенно заметные в районе Дедменс-Пойнт. Это редкий геологический феномен, который создаёт ощущение, будто вы оказались на другой планете.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ  New York, аббр. NY) — штат на северо-востоке США, на Атлантическом побережье, у границы с Канадой, крупнейший в группе Средне-Атлантических штатов. Административный центр — город Олбани.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
