Заброшенные пляжи и вкусная сельдь: зачем вам стоит посетить Каппельн

Всего в двух часах езды от Гамбурга и всего часе от Дании — в регионе Шлей — прячется удивительное место, пока малоизвестное большинству туристов. Город Каппельн на берегу Балтийского моря — уютный порт с историей, необычной природой и неторопливым ритмом, которого так не хватает в популярных курортах.
Город славится старинной музейной гаванью с деревянными судами и уникальной достопримечательностью — последним действующим в Европе забором для ловли сельди. Он до сих пор функционирует, несмотря на то, что рыбы здесь осталось немного.
Весной, в мае, в Каппельне отмечают День сельди — масштабный праздник с регатами и гастрономическими угощениями. Самая зрелищная часть — традиционная регата, стартующая прямо из музейной гавани.
Всего в 10 минутах от города — пляж Вайдефельд с золотым песком, шезлонгами, пляжным баром, рестораном и прокатом водного снаряжения.
Здесь есть зоны для выгула собак, парковка и даже удобства для маломобильных гостей. Это идеальное место, чтобы провести день у воды.
Если хочется выйти в открытое море — арендуйте лодку в Kappeln Boat Company (права не требуются, нужен только возраст 18+).
А для недельного морского путешествия стоит обратиться в Skipper Crew Sailing: вы побываете в датских городках Аэроскёбинг, Сондерборг и проплывёте через живописный залив Дивиг.
Отель Südspeicher - бывшее зернохранилище, переделанное в экологичное жильё, почти полностью работающее на зелёной энергии. Также стоит обратить внимание на отель Schlei — он находится в бывшей ратуше и удобно расположен рядом с набережной.
А если говорить о еде, то визит в Föh Fish Smokehouse обязателен: с 1911 года здесь коптят рыбу на буке и ольхе. Попробуйте угря с пивом на террасе или забронируйте апартаменты прямо при ресторане.
Каппельн (нем. Kappeln) — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав района Шлезвиг-Фленсбург.
