Заброшенные пляжи и вкусная сельдь: зачем вам стоит посетить Каппельн

Туристы могут увидеть последний в Европе рабочий забор для ловли сельди в немецком Каппельне
2:15
Туризм

Всего в двух часах езды от Гамбурга и всего часе от Дании — в регионе Шлей — прячется удивительное место, пока малоизвестное большинству туристов. Город Каппельн на берегу Балтийского моря — уютный порт с историей, необычной природой и неторопливым ритмом, которого так не хватает в популярных курортах.

Балтийское море, Германия
Фото: commons.wikimedia.org by Sea-angel22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балтийское море, Германия

Место, где сельдь — символ

Город славится старинной музейной гаванью с деревянными судами и уникальной достопримечательностью — последним действующим в Европе забором для ловли сельди. Он до сих пор функционирует, несмотря на то, что рыбы здесь осталось немного.

Весной, в мае, в Каппельне отмечают День сельди — масштабный праздник с регатами и гастрономическими угощениями. Самая зрелищная часть — традиционная регата, стартующая прямо из музейной гавани.

Пляжи и море — без толп

Всего в 10 минутах от города — пляж Вайдефельд с золотым песком, шезлонгами, пляжным баром, рестораном и прокатом водного снаряжения.

Здесь есть зоны для выгула собак, парковка и даже удобства для маломобильных гостей. Это идеальное место, чтобы провести день у воды.

Морские прогулки и живописные пейзажи

Если хочется выйти в открытое море — арендуйте лодку в Kappeln Boat Company (права не требуются, нужен только возраст 18+).

А для недельного морского путешествия стоит обратиться в Skipper Crew Sailing: вы побываете в датских городках Аэроскёбинг, Сондерборг и проплывёте через живописный залив Дивиг.

Где остановиться и поесть

Отель Südspeicher - бывшее зернохранилище, переделанное в экологичное жильё, почти полностью работающее на зелёной энергии. Также стоит обратить внимание на отель Schlei — он находится в бывшей ратуше и удобно расположен рядом с набережной.

А если говорить о еде, то визит в Föh Fish Smokehouse обязателен: с 1911 года здесь коптят рыбу на буке и ольхе. Попробуйте угря с пивом на террасе или забронируйте апартаменты прямо при ресторане.

Уточнения

Каппельн (нем. Kappeln) — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав района Шлезвиг-Фленсбург.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
