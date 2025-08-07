Тишина, порядок и кристально чистое море: два пляжа в итальянском Молизе меняют представление о курортах

Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете идеальное место для пляжного отдыха в Италии — не спешите выбирать раскрученные курорты. Молизе, небольшой регион на берегу Адриатического моря, заслуженно получил престижные Голубые флаги, и это делает его настоящей находкой для тех, кто ценит чистое море, спокойствие и природную красоту.

Фото: Beach and lighthouse in Biarritz by Tommie Hansen from Stockholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пляжи Молизе, Италия

В 2025 году два пляжа провинции Кампобассо были вновь удостоены этого международного признания. Но что делает эти места особенными?

"Голубой флаг — это не только гарантия чистоты воды. Это знак безопасности, устойчивого управления и заботы об окружающей среде."

Побережье Кампобассо: красота и комфорт

Единственная прибрежная провинция региона — Кампобассо — обладает 35 километрами живописной береговой линии.

Здесь сочетаются природа, древняя архитектура и современные удобства. Пляжи Молизе, как правило, песчаные, легко доступные, и идеально подходят для семейного отдыха.

Сант-Антонио-ди-Термоли: море рядом со старым городом

Термоли — один из самых ярких городов Молизе, а пляж Сант-Антонио по праву считается его визитной карточкой. Здесь мелкое дно, светлый песок, а на горизонте виднеются традиционные рыбацкие требушеты.

Пляж находится всего в нескольких минутах от исторического центра и яхтенной марины. Туристы оценят наличие оборудованных зон отдыха и красивой набережной — идеальный выбор для тех, кто сочетает комфорт и атмосферу.

Кампомарино Лидо: золотой песок и летняя жизнь

Ещё одно место, отмеченное Голубым флагом, — это Кампомарино Лидо. Широкий пляж с золотистым песком, зелёные сосновые леса за спиной и масса развлечений — от водных видов спорта до летних фестивалей.

Это курорт, где пляжный отдых сочетается с активной атмосферой и отличной инфраструктурой.

Уточнения

Кампоба́ссо (итал. Campobasso,) — город в Италии. Столица области Молизе и административный центр одноимённой провинции. Покровителем города считается Святой Георгий. Праздник города 23 апреля.

