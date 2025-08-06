Откройте для себя затерянный рай Индонезии: новые горизонты за пределами Бали

Райский остров: уникальное место в Индонезии, лучше Бали — и вы о нём не знали

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индонезия раскинулась на 5000 миль, но у большинства туристов она ассоциируется только с Бали. Однако сегодня этот "остров богов" всё чаще страдает от перенаселения, шума и недисциплинированных гостей. Если вы мечтаете о тишине, бирюзовой воде и настоящем тропическом уединении — вам стоит обратить внимание на Белитунг и Бангку.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белитунг, Бангку,

Эти острова у южного побережья Суматры называют "индонезийскими Мальдивами". Они остаются в стороне от туристических маршрутов и сохраняют очарование нетронутой природы.

Почему стоит поехать на Белитунг

Белитунг — бывший центр добычи олова — признан ЮНЕСКО глобальным геопарком за уникальное сочетание природы и культуры. Это место идеально для экотуризма: белоснежные пляжи, прозрачная вода, кораллы и нетронутые джунгли.

"Курорты тянутся вдоль северо-западного побережья, а сам остров можно объехать за пару дней на скутере — без толп и пробок, как в Чангу."

Танджунг-Келаянг и Танджунг-Тингги — два лучших пляжа острова. Поблизости — гранитные скалы, закаты и возможность устроить пикник с книгой на фоне океана. А любителям истории стоит узнать о найденном тут корабле IX века с древним фарфором и золотом.

Местная еда и нетипичные маршруты

Главный город — Танджунг-Пандан — радует смесью китайской и малайской кухни, особенно в уличных варунгах. Любители острых блюд оценят лемпах кунинг и икан бакар.

Не пропустите и озеро Каолин — ярко-голубой водоём, образовавшийся после добычи полезных ископаемых. Только не купайтесь: вода токсична. А для активного отдыха поднимитесь на Бату Багинду — 250-метровый валун с видом на тропики.

Уединение на острове Либонг

Пулау Либонг — это частный остров, куда можно добраться на лодке за 20 минут. Здесь — тишина, уютные виллы и море, по красоте не уступающее Мальдивам. Добираться легко: используйте приложения Grab или Gojek, как Uber.

Полезные советы

На Белитунге почти не говорят по-английски, но местные рады туристам и будут в восторге, если вы попытаетесь заговорить на индонезийском. Главное — остерегайтесь комаров: малярии уже нет, но денге всё ещё встречается.

Уточнения

Белиту́нг (устар. Биллитон; индон. Belitung, Billiton) — остров в Малайском архипелаге. Принадлежит Индонезии. Расположен между Южно-Китайским и Яванским морями, к юго-западу от острова Калимантан и к востоку от острова Банка.

