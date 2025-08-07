Украли часы за 100 часов евро — и выронили кое-что важное: глупость грабителей в Барселоне помогла полиции

В Барселоне турист лишился часов стоимостью 100 тысяч евро, но помог поймать воров.
Во время ночной прогулки по улице Пинтор Фортуни на мужчину напали трое грабителей и украли его часы за 9,3 миллиона рублей. Один из злоумышленников выронил телефон и банковскую карту, которые турист нашёл и передал охране отеля.
Благодаря этому удалось связаться с ворами и договориться об обмене — на назначенную встречу пришёл полицейский в штатском, и преступников арестовали на месте.
Все трое, возрастом от 22 до 31 года и с 12 судимостями, предстали перед судом, а украденные часы вернули владельцу, пишет Cronica Balear (CB).
Барсело́на (кат. Barcelona [bəɾsəˈɫonə], исп. Barcelona [baɾθeˈlona]) — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Порт на Балеарском море в 120 км от границы Франции и в 504 км восточнее Мадрида.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.