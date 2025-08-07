Украли часы за 100 часов евро — и выронили кое-что важное: глупость грабителей в Барселоне помогла полиции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Турист в Барселоне лишился часов и помог арестовать грабителей
0:48
Туризм

В Барселоне турист лишился часов стоимостью 100 тысяч евро, но помог поймать воров.

Часы
Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Во время ночной прогулки по улице Пинтор Фортуни на мужчину напали трое грабителей и украли его часы за 9,3 миллиона рублей. Один из злоумышленников выронил телефон и банковскую карту, которые турист нашёл и передал охране отеля.

Благодаря этому удалось связаться с ворами и договориться об обмене — на назначенную встречу пришёл полицейский в штатском, и преступников арестовали на месте.

Все трое, возрастом от 22 до 31 года и с 12 судимостями, предстали перед судом, а украденные часы вернули владельцу, пишет Cronica Balear (CB).

Уточнения

Барсело́на (кат. Barcelona [bəɾsəˈɫonə], исп. Barcelona [baɾθeˈlona]) — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Порт на Балеарском море в 120 км от границы Франции и в 504 км восточнее Мадрида. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
