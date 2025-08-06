Болонья словно живая картина: 6 площадей, где время останавливается

Не только башни: 7 мест в Болонье, которые лучше любого путеводителя

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Болонья — город с характером, уютной атмосферой и бесконечным очарованием. Здесь каждая площадь — не просто перекресток улиц, а сцена, где переплетаются история, культура и повседневная жизнь. Вот 6 самых красивых площадей, которые стоит увидеть хотя бы раз.

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Brinkmann, claimed to be Szs hereHue and distortion fixed by Wikipeder., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Болонья, Италия

Площадь Верди — сердце студенческой жизни

Расположенная в самом центре университетского квартала, площадь Верди окружена корпусами Болонского университета и Муниципальным театром. Днём здесь спокойно, но с наступлением вечера всё меняется — место наполняется студентами, голосами, музыкой и атмосферой настоящей мовиды.

Пьяцца Маджоре — символ Болоньи

Самая известная площадь города окружена архитектурными жемчужинами: Базилика Сан-Петронио, Палаццо дель Подеста и Дворец Аккурсио создают уникальный фон для культурных мероприятий, концертов и встреч. Поблизости — множество кафе и ресторанов, где можно насладиться местной кухней.

Площадь Святого Франциска — тишина в университетском квартале

Несмотря на расположение рядом с оживлёнными улицами, эта площадь удивительно спокойна. Здесь находится базилика Сан-Франческо, а также уютный зелёный сквер, где можно отдохнуть в тени деревьев.

Площадь Святого Стефана — место силы

Известна также как "Площадь семи церквей" благодаря одноимённому монастырскому комплексу. Здесь регулярно проходят ярмарки, антикварные рынки и культурные мероприятия. Это пространство — идеальное сочетание духовности и живой городской жизни.

Piazza di Porta Ravegnana — где башни касаются неба

Всего в паре шагов от Пьяцца Маджоре расположена одна из самых фотогеничных точек Болоньи. Здесь возвышаются знаменитые башни Гаризенда и Азинелли. В округе — книжные, магазины, уютные бары и аутентичные ресторанчики.

Площадь Кавур — скрытая жемчужина

Эта площадь остаётся в тени туристических маршрутов, но именно это делает её особенной. Вокруг — изысканные дворцы XIX века и тенистый сад. В центре площади стоит статуя Камилло Бенсо Конте ди Кавур — выдающегося государственного деятеля Италии.

Болонья: город, который хочется называть домом

Жизнь здесь тёплая и уютная. Город известен своей гастрономией, качеством услуг и превосходным транспортом — не только по городу, но и по всей стране. Это место, где легко завести друзей и ещё легче остаться подольше.

Уточнения

Боло́нья (итал. Bologna,) — город на севере Италии. Административный центр области Эмилия-Романья и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Старейший университетский центр мира: Болонский университет основан в 1088 году.

