С наступлением лета озёра Чере́зио, Пиано и Гирла в Италии становятся центром притяжения — отдыхающих всё больше, и вместе с этим возрастает потребность в безопасности. Под девизом "На озере безопасность — прежде всего" стартовала новая информационно-просветительская кампания, цель которой — предупредить несчастные случаи и сделать летний сезон спокойным для всех.
Организаторы кампании напоминают купающимся об элементарных, но критически важных правилах:
Особое внимание уделяется безопасности вблизи зон манёвра лодок и транспорта. Погружения там строго запрещены — из-за риска попасть под винты двигателей, которые могут всё ещё работать даже при якорной стоянке.
Безопасность — это не только личная ответственность, но и результат скоординированной работы властей. Администрация бассейна усилила:
В планах — подключение государственной полиции к надзорным мероприятиям.
Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana,) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Столица — Рим. Государственный язык — итальянский, распадающийся на множество диалектов.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.