"Комета" стартовала по Чёрному морю: Сочи и Сухум может связать нечто большее, чем поезд

Морское пассажирское судно отправилось в тестовый рейс из Сочи в Сухум — ТАСС

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Морское пассажирское судно "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" отправилось в первый тестовый рейс из Сочи в Сухум. Ему предстоит преодолеть 146 км вдоль черноморского побережья, время в пути составит около 2,5 часа — это быстрее, чем на поезде или автомобиле.

Фото: ru.wikipedia. is licensed under free more info судно

"Комета" отправилась с почти полной загрузкой — 95% мест занято, всего 120 мест. После тестового рейса перевозчик планирует рассмотреть возможность организации регулярного морского сообщения между Сочи и Сухумом. Судно, построенное на рыбинском заводе "Вымпел", обладает отличными скоростными характеристиками — до 35 узлов (65 км/ч).

Перед запуском рейса в Сухуме провели подготовительные работы, включая дооборудование причала. Оператором тестового рейса выступает ФГУП "Росморпорт", сообщает ТАСС.

С 1 мая 2025 года между Россией и Абхазией запустили регулярные авиарейсы, а также возобновили железнодорожное сообщение. Так что теперь добраться до Абхазии стало намного проще.

Уточнения

«Комета 120М» — тип морских пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) проекта 23160, разработанный Центральным Конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева на основе более старых проектов СПК «Комета», «Колхида», «Катран». Предназначено для перевозки до 120 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью до 35 узлов (65 км/ч).



