250 миллионов лет молчания: что скрывают скалы на краю Пермского леса

Геолог Краснопольский определил возраст Усьвинских столбов — более 250 млн лет

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Где-то между крутыми скалами, шумной рекой и корнями деревьев, за которые приходится держаться на подъёме, лежит место, которое невозможно забыть. Усьвинские столбы — это не просто живописный уголок Пермского края, а целый мир, где сошлись геология, археология, мифы и кадры из кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Усьвинские столбы

Скалы, которым миллионы лет

Когда-то здесь было древнее море. Прошли сотни миллионов лет — и теперь на правом берегу Усьвы высятся меловые известняковые гиганты. Протяжённая гряда с отвесными склонами до 120 метров — это и есть Усьвинские столбы. Даже сейчас на их поверхности можно заметить отпечатки древних морских существ — кораллов, брахиопод и других обитателей доисторических глубин.

Эти уникальные скалы впервые описал геолог Александр Краснопольский ещё в 1889 году. Он и определил их возраст — более 250 миллионов лет.

Визитная карточка Прикамья

Усьвинские столбы часто сравнивают с Каменным городом — ещё одной достопримечательностью региона. Но если Каменный город — это игра природных форм, загадочные проходы и фантазийные фигуры, то Усьва — это сила, высота и масштаб. Здесь нет лабиринтов — только обрыв, вертикальные стены и широкая панорама.

Сюда приезжают за тем, чтобы подняться на плато, где дух захватывает не только от вида, но и от самой тропы. Узкая дорожка, уходящая вверх сквозь лес, цепкие корни вместо ступеней — путь к скалам сам по себе превращается в приключение.

Чертов Палец — миф и символ

Среди всей гряды особенно выделяется один столб. Высокий, тонкий, стоящий отдельно — словно выточенный вручную. Это Чертов Палец — самая узнаваемая часть массива.

Скала высотой около 70 метров выглядит так, будто противится времени. Эрозия отделила её от основной гряды, оставив стоять в одиночестве. Местные жители придумали десятки легенд, объясняющих происхождение Палца — и все они по-своему живописны.