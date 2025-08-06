Это дерево пережило Колизей и не собирается останавливаться: что притягивает к нему даже скептиков

Самое толстое дерево в мире: кипарис в Мексике признан памятником ЮНЕСКО

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мексиканском городке Санта-Мария-дель-Туле (штат Оахака) растёт не просто дерево — а целый мир. Его называют "деревом Туле", и даже самые заядлые скептики замирают, впервые увидев это гигантское чудо природы.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дерево Туле в Санта-Мария-дель-Туле

Это кипарис Монтесумы — вечнозелёное хвойное дерево, признанное объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ему более двух тысяч лет — он был молодым, когда в Древнем Риме только начинали возводить Колизей.

Масштабы, перед которыми меркнет всё

Вечнозелёный гигант из рода таксодиумов возвышается на 35 метров, а его ствол — по-настоящему уникален. Длина окружности ствола — более 36 метров, диаметр — 14 метров, и это рекорд среди всех известных деревьев. Удивительно, но несмотря на масштабы, это не несколько деревьев, сросшихся воедино — как считали раньше. Ученые провели исследования и подтвердили: перед нами одно-единственное дерево, цельный живой организм.

Возраст, который сложно поверить

По разным оценкам, дерево Туле появилось 1400-1600 лет назад. Однако существует и более смелая гипотеза: возможно, ему более 6000 лет. Так или иначе, оно старше многих цивилизаций и до сих пор продолжает расти и жить.

Дерево с лицами и душой

На стволе дерева можно разглядеть фантастические очертания: кто-то видит в них птиц, кто-то — животных или человеческие лица. Из-за этого его ещё называют "деревом жизни" — словно оно вобрало в себя всё живое.

Местные жители дали дереву имя Сабино и считают его почти одушевлённым. По легенде, его когда-то посадил жрец ацтекского бога ветра — и с тех пор оно стоит, как живой свидетель тысячелетий.

Уточнения

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

