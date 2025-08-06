Россияне устремились в отпуск в бархатный сезон: всё о стоимости такого отдыха

Отдых в бархатный сезон: на это время спрос в России вырос на 20-30%

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за укрепления рубля цены на зарубежные поездки растут сдержанно. Поэтому наши соотечественники собрались на отдых в бархатный сезон в другие страны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жара

На рынок также положительно влияет развитие авиасообщения с Азией.

Средняя стоимость перелета в страны дальнего зарубежья и обратно в этом году составляет 51,6 тысяч рублей (-2% год к году).

Билеты в ближнее зарубежье выросли в стоимости до 27,9 тысяч рублей (+4%).

Внутри же страны рост стоимость выросла до 21 тысячи рублей (+29,8%).

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения.

