Из-за укрепления рубля цены на зарубежные поездки растут сдержанно. Поэтому наши соотечественники собрались на отдых в бархатный сезон в другие страны.
На рынок также положительно влияет развитие авиасообщения с Азией.
Средняя стоимость перелета в страны дальнего зарубежья и обратно в этом году составляет 51,6 тысяч рублей (-2% год к году).
Билеты в ближнее зарубежье выросли в стоимости до 27,9 тысяч рублей (+4%).
Внутри же страны рост стоимость выросла до 21 тысячи рублей (+29,8%).
А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.