Забыли крем, аптечку и пластыри? В Британии нашли способ спасти отпуск за один клик

Исследование Boots: более половины британцев забывают аптечные мелочи в поездках

Лето — пора отпусков, приключений и, как выясняется, забытых дома мелочей. По данным нового исследования аптечной сети Boots, более половины жителей Великобритании регулярно забывают взять с собой важные предметы первой необходимости, отправляясь в путешествие.

В ответ на эту проблему компания объявила о стратегическом партнёрстве с Deliveroo, направленном на обеспечение туристов товарами для здоровья и ухода в более чем 75 популярных туристических направлениях по всей стране.

Теперь туристам, забывшим солнцезащитный крем, средства от укусов насекомых или обезболивающее, не нужно паниковать и искать ближайшую аптеку. Независимо от того, находится ли человек на пляже Джосс-Бей в Кенте, поднимается ли на вершину Артурс-Сит в Эдинбурге или собирается на концерт на Уэмбли, сервис доставки обеспечивает быстрый доступ к аптечным товарам и косметике, адаптированным к различным видам отдыха.

Boots и Deliveroo предлагают готовые наборы, разработанные для конкретных мероприятий: для пляжного отдыха, музыкальных фестивалей и походов. Каждый набор включает самые часто забываемые товары, подобранные с учётом специфики ситуации — от солнцезащитных средств и успокаивающих лосьонов до пластырей и влажных салфеток.

Услуга предлагает доставку как по домашнему адресу, так и напрямую на туристические локации, что особенно удобно для тех, кто уже находится в пути. Заказ оформляется в один клик, избавляя клиента от необходимости искать каждый товар по отдельности. Такой подход экономит время, снижает стресс и помогает туристам чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Исследование Boots также выявило закономерности забывчивости среди разных категорий отдыхающих:

Пляжные туристы чаще всего забывают солнцезащитные очки, кремы от загара, средства от укусов насекомых и успокаивающие лосьоны после солнечных ожогов.

Любители гор и пеших прогулок нередко отправляются в путь без солнцезащитного крема, специального пластыря от волдырей, репеллентов и бумажных платков.

Посетители фестивалей склонны оставлять дома солнцезащитные очки и кремы, беруши, средства от укусов и обезболивающие.

Кроме того, общими "жертвами забывчивости" становятся средства после загара, бальзамы для губ, очищающие салфетки и классические пластыри.

Сотрудничество Boots и Deliveroo — это не просто удобство, а шаг к созданию системы персонализированной поддержки путешественников. В эпоху, когда мобильность и скорость становятся ключевыми параметрами сервиса, подобные инициативы открывают новые горизонты для розничной торговли и логистики.

