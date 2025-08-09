Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не кладите это в компост: мясо, рыба и пластик могут навредить вашему саду
Мужские брюки, которые заменят джинсы осенью: шерсть, фланель и свободный крой
Двойной удар по кошельку: как изменятся цены на водительские удостоверения и госзнаки
Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу
Журнал Journal of Veterinary Behavior: рывки поводком повышают стресс у собак
Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок
Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа

Забыли крем, аптечку и пластыри? В Британии нашли способ спасти отпуск за один клик

Исследование Boots: более половины британцев забывают аптечные мелочи в поездках
2:59
Туризм

Лето — пора отпусков, приключений и, как выясняется, забытых дома мелочей. По данным нового исследования аптечной сети Boots, более половины жителей Великобритании регулярно забывают взять с собой важные предметы первой необходимости, отправляясь в путешествие.

Сумка первой помощи
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сумка первой помощи

В ответ на эту проблему компания объявила о стратегическом партнёрстве с Deliveroo, направленном на обеспечение туристов товарами для здоровья и ухода в более чем 75 популярных туристических направлениях по всей стране.

Теперь туристам, забывшим солнцезащитный крем, средства от укусов насекомых или обезболивающее, не нужно паниковать и искать ближайшую аптеку. Независимо от того, находится ли человек на пляже Джосс-Бей в Кенте, поднимается ли на вершину Артурс-Сит в Эдинбурге или собирается на концерт на Уэмбли, сервис доставки обеспечивает быстрый доступ к аптечным товарам и косметике, адаптированным к различным видам отдыха.

Boots и Deliveroo предлагают готовые наборы, разработанные для конкретных мероприятий: для пляжного отдыха, музыкальных фестивалей и походов. Каждый набор включает самые часто забываемые товары, подобранные с учётом специфики ситуации — от солнцезащитных средств и успокаивающих лосьонов до пластырей и влажных салфеток.

Услуга предлагает доставку как по домашнему адресу, так и напрямую на туристические локации, что особенно удобно для тех, кто уже находится в пути. Заказ оформляется в один клик, избавляя клиента от необходимости искать каждый товар по отдельности. Такой подход экономит время, снижает стресс и помогает туристам чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Исследование Boots также выявило закономерности забывчивости среди разных категорий отдыхающих:

  • Пляжные туристы чаще всего забывают солнцезащитные очки, кремы от загара, средства от укусов насекомых и успокаивающие лосьоны после солнечных ожогов.
  • Любители гор и пеших прогулок нередко отправляются в путь без солнцезащитного крема, специального пластыря от волдырей, репеллентов и бумажных платков.
  • Посетители фестивалей склонны оставлять дома солнцезащитные очки и кремы, беруши, средства от укусов и обезболивающие.
  • Кроме того, общими "жертвами забывчивости" становятся средства после загара, бальзамы для губ, очищающие салфетки и классические пластыри.

Сотрудничество Boots и Deliveroo — это не просто удобство, а шаг к созданию системы персонализированной поддержки путешественников. В эпоху, когда мобильность и скорость становятся ключевыми параметрами сервиса, подобные инициативы открывают новые горизонты для розничной торговли и логистики.

Уточнения

Доставка — сервис по траспортировке покупателям товаров, приобретаемых ими, а также доставка готовых блюд из заведений общественного питания, без необходимости посещения торговых точек и заведений общественного питания.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Военные новости
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Последние материалы
Не кладите это в компост: мясо, рыба и пластик могут навредить вашему саду
Мужские брюки, которые заменят джинсы осенью: шерсть, фланель и свободный крой
Двойной удар по кошельку: как изменятся цены на водительские удостоверения и госзнаки
Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу
Журнал Journal of Veterinary Behavior: рывки поводком повышают стресс у собак
Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок
Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа
ИИ воссоздал пять современных автомобилей в ретро-стиле прошлого века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.