Ростовская область развивает автотуризм по программе По дороге на юг до 2035 года

Туризм

Президент Российской Федерации отметил автотуризм одним из приоритетных направлений развития регионов — предложил активнее развивать автомобильные маршруты, особенно в южных регионах страны. Линия на расширение автотуристических маршрутов "По дороге на юг", включающая и Ростовскую область, отражает именно этот приоритет.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator-avia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Федеральная трасса М4 "Дон" (развязка на Луганск)

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил нормативный порядок выплаты субсидий на реализацию проектов автотуристической инфраструктуры. "Мы создаём условия для того, чтобы предприниматели инвестировали в придорожный сервис, кемпинги, гостиницы. Задача — сделать маршрут на юг максимально комфортным и безопасным", — подчеркнул глава региона.

В регионе до 2035 года планируется реализовать масштабную программу развития автотуризма под названием "По дороге на юг". В её рамках будет модернизирована дорожная сеть к туристическим объектам, отремонтированы и обустроены подъездные пути, созданы инфраструктурные зоны и отели у основных точек запоминающихся маршрутов региона: музеи, природные парки, исторические памятники в семнадцати городах и районах Дона.

По словам Юрия Слюсаря, "Ростовская область — ворота на юг страны, и мы должны превратить этот транзитный поток в полноценный туристический. Это новые рабочие места, налоги, развитие малого бизнеса".

По этому поводу недавно состоялась встреча регионального руководства с представителями корпорации "Туризм.РФ", на которой обсуждались условия взаимодействия: субсидирование инвесторов, стандарты сервиса и этапы реализации приоритетных маршрутов. "Наша цель — чтобы каждый путешественник, проезжая через Донской край, захотел задержаться здесь хотя бы на пару дней", — отметил врио губернатора.

Напомним, что ранее корпорация уже участвовала в разработке дорожной карты для регионов России, включая Ростовскую область — подробнее о ходе сотрудничества можно прочитать в предыдущем материале.

Таким образом, сочетание федерального приоритета (указ президента) и местного административного решения (субсидии по Слюсарю) создаёт мощный стимул для развития автотуризма: программа "По дороге на юг" закреплена до 2035 года, сформированы приоритетные маршруты, и начались выплаты субсидий на поддержку инфраструктуры. Это позволит Ростовской области стать одним из ключевых центров автомобильного туризма юга России.