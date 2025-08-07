Ростовская область развивает автотуризм по программе По дороге на юг до 2035 года

Президент Российской Федерации отметил автотуризм одним из приоритетных направлений развития регионов — предложил активнее развивать автомобильные маршруты, особенно в южных регионах страны. Линия на расширение автотуристических маршрутов "По дороге на юг", включающая и Ростовскую область, отражает именно этот приоритет.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил нормативный порядок выплаты субсидий на реализацию проектов автотуристической инфраструктуры. "Мы создаём условия для того, чтобы предприниматели инвестировали в придорожный сервис, кемпинги, гостиницы. Задача — сделать маршрут на юг максимально комфортным и безопасным", — подчеркнул глава региона.
В регионе до 2035 года планируется реализовать масштабную программу развития автотуризма под названием "По дороге на юг". В её рамках будет модернизирована дорожная сеть к туристическим объектам, отремонтированы и обустроены подъездные пути, созданы инфраструктурные зоны и отели у основных точек запоминающихся маршрутов региона: музеи, природные парки, исторические памятники в семнадцати городах и районах Дона.
По словам Юрия Слюсаря, "Ростовская область — ворота на юг страны, и мы должны превратить этот транзитный поток в полноценный туристический. Это новые рабочие места, налоги, развитие малого бизнеса".
По этому поводу недавно состоялась встреча регионального руководства с представителями корпорации "Туризм.РФ", на которой обсуждались условия взаимодействия: субсидирование инвесторов, стандарты сервиса и этапы реализации приоритетных маршрутов. "Наша цель — чтобы каждый путешественник, проезжая через Донской край, захотел задержаться здесь хотя бы на пару дней", — отметил врио губернатора.
Напомним, что ранее корпорация уже участвовала в разработке дорожной карты для регионов России, включая Ростовскую область — подробнее о ходе сотрудничества можно прочитать в предыдущем материале.
Таким образом, сочетание федерального приоритета (указ президента) и местного административного решения (субсидии по Слюсарю) создаёт мощный стимул для развития автотуризма: программа "По дороге на юг" закреплена до 2035 года, сформированы приоритетные маршруты, и начались выплаты субсидий на поддержку инфраструктуры. Это позволит Ростовской области стать одним из ключевых центров автомобильного туризма юга России.
