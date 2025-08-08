Четыре города — один курорт: Аэрофлот построил мост в лето прямо из Сибири и Дальнего Востока

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:01
Туризм

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" продолжает активную экспансию международных маршрутов и в преддверии зимнего туристического сезона значительно расширяет программу полётов во Вьетнам.

Нячанг, Вьетнам
Фото: Wikimedia Commons by Bruce Tuten, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нячанг, Вьетнам

Уже с сентября 2025 года компания запускает прямые рейсы в популярный курорт Нячанг сразу из четырёх российских городов: Иркутска, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга.

Такой шаг открывает жителям Сибири и Дальнего Востока новые возможности для удобного и комфортного отдыха без пересадок. Особенно привлекательным это решение станет для тех, кто предпочитает пляжный отдых и планирует зимние отпуска заранее.

Рейсы из Иркутска стартуют 5 сентября 2025 года и будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. С 6 октября в расписание добавится дополнительный рейс по понедельникам, а уже к концу октября частота увеличится до четырёх рейсов в неделю. Это обеспечит жителям региона гибкий выбор дат и минимальные стыковки.

Екатеринбург, важный транспортный узел Урала, подключится к программе с 29 сентября. Полёты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, с обратными рейсами во Вьетнам по вторникам и субботам. Такой график рассчитан на максимальное удобство для туристов и тех, кто планирует длительные отпуска.

Новосибирск как крупнейший город Сибири также получил прямое сообщение с Нячангом. Рейсы запланированы с 30 сентября, дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Жители Владивостока смогут воспользоваться новыми маршрутами с 1 октября, с вылетами по средам и субботам.

Все полёты будут выполняться на широкофюзеляжных авиалайнерах Airbus A330-300 с двухклассной компоновкой, что позволяет обеспечить комфорт как для пассажиров эконом-класса, так и для тех, кто предпочитает повышенный уровень сервиса.

С учётом уже действующих маршрутов к осени 2025 года "Аэрофлот" обеспечит прямое авиасообщение с Нячангом из пяти городов России. Продажа билетов на все направления уже открыта, и, по прогнозам туроператоров, маршруты станут особенно востребованными в сезон отпусков.

Эксперты отмечают, что расширение маршрутной сети свидетельствует о стремлении "Аэрофлота" укрепить позиции на международном туристическом направлении и предоставить удобные перелёты жителям регионов, минуя московский хаб. Это также отражает растущий спрос на отдых во Вьетнаме, где мягкий климат и развитая инфраструктура делают Нячанг одним из самых популярных направлений для зимовки и семейных путешествий.

Уточнения

Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Расположен на побережье Южно-Китайского моря, в 1280 км от Ханоя и в 439 км от Хошимина. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
