Оренбургская пустыня, где время застыло: что скрывают белые холмы, бывшие когда-то морским дном

Меловая пустыня в Оренбургской области образовалась на месте древнего океана — геологи

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Удивительный ландшафт, будто с другой планеты, раскинулся в глубине Оренбургской области. Это меловая пустыня — место, где миллионы лет назад плескались воды древнего океана. Сегодня здесь белеют отвесные скалы, в которых по-прежнему хранятся следы давно исчезнувшей морской жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Козлов Михаил, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покровские меловые горы

Когда море было здесь

Меловая пустыня — не просто пейзаж, а свидетельство геологического прошлого. Когда-то на этой территории располагался Уральский океан. Его воды покрывали практически всю область, оставив после себя плотные меловые отложения. Эти белоснежные склоны — спрессованные останки водорослей, морских организмов и ила.

Почему её называют мёртвой

Такое поэтическое название объясняется полной тишиной и отсутствием растительности. Скалы выглядят безжизненно, словно замершие в вечности. В XX веке здесь активно добывали мел, но после закрытия карьера остались только заброшенные здания и природный рельеф, который постепенно возвращает себе первозданный облик.

Следы древних обитателей

В этих белых слоях до сих пор можно найти фрагменты древней фауны: отпечатки раковин, частички панцирей, окаменелые водоросли. Но чтобы обнаружить их, потребуется терпение — слои пыли и мела скрывают свои сокровища от поверхностного взгляда.

Уточнения

Меловые горы — меловые обнажения или горы, сложенные мелом.

