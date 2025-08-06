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Париж не заканчивается на Эйфелевой башне: места, где оживает душа города

Пантеон и сад Тюильри входят в культурную основу Парижа — историки архитектуры
3:01
Туризм

Париж — город, где каждое здание, мост и переулок хранят свою историю. Туристы со всего мира едут сюда не только ради Эйфелевой башни или Лувра. Здесь легко потеряться среди уютных улочек, книжных лавок, кафе с террасами и набережных Сены. Архитектура, музеи, парки и культовые места — всё это создаёт уникальный облик французской столицы, который хочется изучать бесконечно.

Париж
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Париж

Лувр — искусство, которым дышит город

Невозможно представить Париж без Лувра. Этот музей — не просто крупнейший в мире, он — визуальный дневник всей мировой культуры. Находится в самом сердце города, на правом берегу Сены, и уже снаружи впечатляет — особенно знаменитой стеклянной пирамидой у входа, которую узнаёт даже тот, кто никогда не бывал в Париже.

Когда-то здесь была крепость XII века, потом — королевская резиденция, а с конца XVIII века — музей, который сегодня хранит более 380 тысяч произведений, из которых около 35 тысяч находятся на постоянной экспозиции. Здесь вы увидите "Мону Лизу", "Венеру Милосскую", "Нику Самофракийскую" и тысячи других сокровищ, разбросанных по восьми тематическим залам.

Лувр — это место, где легко потеряться и в пространстве, и во времени. Каждый визит открывает что-то новое, и каждый раз кажется, что вы всё ещё видели слишком мало.

Пантеон — монумент тем, кого не забывает история

Расположенный на холме Сент-Женевьевы в Латинском квартале, Пантеон задумывался как церковь, но после Французской революции стал усыпальницей выдающихся людей Франции. Здесь похоронены Вольтер, Руссо, Гюго, Золя, Мария Кюри и более 70 других известных личностей.

Фасад украшен надписью: "Великим людям — благодарная Родина", а под куполом висит маятник Фуко — точная копия устройства, доказывающего вращение Земли. Купол высотой 83 метра виден из разных точек города, а со смотровой площадки открывается захватывающая панорама Парижа.

Сад Тюильри — французская симметрия в центре города

Между Лувром и площадью Согласия раскинулся Сад Тюильри — строгий, элегантный, как сама Франция. Когда-то здесь были черепичные мастерские, затем — придворный сад по заказу Екатерины Медичи, а позже, благодаря Андре ле Нотру, парк приобрёл свой классический французский облик: аллеи, фонтаны, террасы и статуи.

С XVII века он открыт для публики, и парижане давно сделали его частью своей городской жизни. Кто-то приходит сюда читать, кто-то — кормить уток в пруду или просто пить кофе в шезлонге. Это не просто парк — это живая сцена, на которой меняются эпохи: от выставок и ярмарок до Олимпийских игр.

Уточнения

Пантео́н (фр Panthéon) — архитектурно-исторический памятник, образец французского неоклассицизма в Латинском квартале 5-го округа Парижа, Франция.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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