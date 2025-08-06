Миллионы туристов устремились в Дубай — причина в неожиданном

Дубай снова подтверждает свой статус одной из самых притягательных точек на туристической карте мира. За первые шесть месяцев 2025 года эмират принял 9,88 миллиона иностранных гостей — это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Департамент экономики и туризма Дубая (DET). Но в чём секрет этого устойчивого успеха.
Кулинарная сцена Дубая — не просто разнообразная, а действительно выдающаяся. В мае вышло четвёртое издание гида MICHELIN Dubai, в который вошли 119 ресторанов, представляющих кухни 35 стран. Самое громкое событие — два дубайских заведения впервые в истории региона получили по три звезды MICHELIN.
В июне гастрономическое признание только укрепилось: два ресторана из эмирата попали в рейтинг The World's 50 Best Restaurants 2025, окончательно закрепив за городом титул новой мировой гастростолицы.
Успеху города способствует развитая инфраструктура размещения. На конец июня 2025 года в Дубае насчитывалось 822 объекта, в которых предлагались 152 483 гостиничных номера на любой бюджет. Средняя загрузка отелей — 80,6%, а доход на доступный номер (RevPAR) увеличился на 7%.
В первом полугодии 2025 года Visit Dubai развернула масштабные маркетинговые кампании, подчеркивающие все разнообразие впечатлений, которые может предложить город. Стратегические партнёрства с ведущими гостиничными сетями обеспечили ещё большую узнаваемость бренда на международной арене.
Дубай — это не только пляжи и небоскрёбы. Деловой туризм играет всё более заметную роль. По данным ICCA, город вновь стал лидером Ближнего Востока по числу проведённых мероприятий ассоциаций. Только за первые 6 месяцев 2025 года Dubai Business Events выиграла 249 тендеров на проведение международных конференций, конгрессов и мотивационных программ.
Дубай активно продвигает идею доступности туризма. Эмират стал первым в Восточном полушарии Сертифицированным направлением для людей с аутизмом™. А по версии Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2025 он вошёл в список лучших туристических направлений года. Кроме того, город признан лучшим в мире для женщин, путешествующих в одиночку, по версии InsureMyTrip.
В топе туристических потоков:
Сегодняшний Дубай — это зеркальное отражение амбиций и прогресса. Из рыбацкой деревни он превратился в мегаполис с футуристической архитектурой, роскошными отелями, знаменитыми достопримечательностями и развитой транспортной сетью. Неудивительно, что он становится всё более желанным пунктом в списке путешественников.
Дуба́й (араб. دُبَيْ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.