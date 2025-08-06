Миллионы туристов устремились в Дубай — причина в неожиданном

Дубай принял 9,88 млн туристов в первом полугодии 2025 года — данные DET

3:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дубай снова подтверждает свой статус одной из самых притягательных точек на туристической карте мира. За первые шесть месяцев 2025 года эмират принял 9,88 миллиона иностранных гостей — это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Департамент экономики и туризма Дубая (DET). Но в чём секрет этого устойчивого успеха.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дубай

Новый центр мировой гастрономии

Кулинарная сцена Дубая — не просто разнообразная, а действительно выдающаяся. В мае вышло четвёртое издание гида MICHELIN Dubai, в который вошли 119 ресторанов, представляющих кухни 35 стран. Самое громкое событие — два дубайских заведения впервые в истории региона получили по три звезды MICHELIN.

В июне гастрономическое признание только укрепилось: два ресторана из эмирата попали в рейтинг The World's 50 Best Restaurants 2025, окончательно закрепив за городом титул новой мировой гастростолицы.

Туризм для всех: от роскоши до практичности

Успеху города способствует развитая инфраструктура размещения. На конец июня 2025 года в Дубае насчитывалось 822 объекта, в которых предлагались 152 483 гостиничных номера на любой бюджет. Средняя загрузка отелей — 80,6%, а доход на доступный номер (RevPAR) увеличился на 7%.

Стратегия, работающая на весь мир

В первом полугодии 2025 года Visit Dubai развернула масштабные маркетинговые кампании, подчеркивающие все разнообразие впечатлений, которые может предложить город. Стратегические партнёрства с ведущими гостиничными сетями обеспечили ещё большую узнаваемость бренда на международной арене.

Больше, чем отдых: деловой туризм на подъёме

Дубай — это не только пляжи и небоскрёбы. Деловой туризм играет всё более заметную роль. По данным ICCA, город вновь стал лидером Ближнего Востока по числу проведённых мероприятий ассоциаций. Только за первые 6 месяцев 2025 года Dubai Business Events выиграла 249 тендеров на проведение международных конференций, конгрессов и мотивационных программ.

Туризм без границ: инклюзивность и признание

Дубай активно продвигает идею доступности туризма. Эмират стал первым в Восточном полушарии Сертифицированным направлением для людей с аутизмом™. А по версии Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2025 он вошёл в список лучших туристических направлений года. Кроме того, город признан лучшим в мире для женщин, путешествующих в одиночку, по версии InsureMyTrip.

Откуда едут в Дубай

В топе туристических потоков:

Западная Европа — 22%

Страны СНГ и Восточной Европы — 15%

Южная Азия — 15%

Регион MENA и страны Совета сотрудничества (GCC) — 26%

Немного истории

Сегодняшний Дубай — это зеркальное отражение амбиций и прогресса. Из рыбацкой деревни он превратился в мегаполис с футуристической архитектурой, роскошными отелями, знаменитыми достопримечательностями и развитой транспортной сетью. Неудивительно, что он становится всё более желанным пунктом в списке путешественников.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

