Буря в соцсетях из-за мусора — тунисцы обсуждают неожиданный поступок туристов

В центре столицы Туниса, где, казалось бы, всё должно быть как с открытки, прохожие заметили необычную сцену. Группа туристов из Южной Кореи убирала мусор. Да, вы не ослышались — иностранцы, приехавшие насладиться красотами страны, вооружились мешками, перчатками и инвентарем, и начали очищать улицы.
Видеоролик с этой сценой быстро разлетелся по соцсетям, вызвав бурную — и очень противоречивую — реакцию.
Пользователи Facebook, Instagram и TikTok не остались в стороне. Одна часть комментаторов выражала благодарность туристам и восхищалась их поступком.
"Позор нам: иностранцы убирают, а мы снимаем", — писали под роликом.
Именно эти слова стали лейтмотивом всей дискуссии: местные жители вдруг увидели, как их собственная халатность выглядит со стороны — глазами тех, кто приехал в страну впервые.
Видео стало не просто поводом для обсуждений. Оно обнажило более серьёзную проблему — отношение к общественному пространству, к чистоте и к гражданской ответственности.
Некоторые даже восприняли произошедшее как косвенное оскорбление — слишком болезненно это выглядело в контексте продолжающегося экономического и социального кризиса.
"Это удручающе. И очень стыдно", — отмечали тунисцы.
Ролик стал своего рода зеркалом: показал, насколько разобщено общество, насколько хрупка экологическая ответственность, и как сильно не хватает реальных инициатив.
Причём с участием не только граждан, но и государства.
Несмотря на эту не самую радостную историю, Тунис по-прежнему остаётся популярным направлением для туристов из России. Вот лишь несколько мест, которые стоит увидеть:
Этот случай с корейскими туристами, убирающими улицы Туниса, стал не просто темой для обсуждений — он стал общественным зеркалом. Видео вызвало острые споры, но главное — подтолкнуло тунисцев к саморефлексии и разговору о гражданской ответственности, экологии и роли каждого в формировании облика своей страны. Возможно, именно такие простые поступки способны стать точкой отсчёта для реальных изменений.
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