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Буря в соцсетях из-за мусора — тунисцы обсуждают неожиданный поступок туристов

Корейские туристы убрали мусор в центре Туниса — соцсети вызвали обсуждение
3:38
Туризм

В центре столицы Туниса, где, казалось бы, всё должно быть как с открытки, прохожие заметили необычную сцену. Группа туристов из Южной Кореи убирала мусор. Да, вы не ослышались — иностранцы, приехавшие насладиться красотами страны, вооружились мешками, перчатками и инвентарем, и начали очищать улицы.

Уборка мусора
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Уборка мусора

Видеоролик с этой сценой быстро разлетелся по соцсетям, вызвав бурную — и очень противоречивую — реакцию.

Два лагеря: восхищение и стыд

Пользователи Facebook, Instagram и TikTok не остались в стороне. Одна часть комментаторов выражала благодарность туристам и восхищалась их поступком.

Ощутила настоящий коллективный стыд.

"Позор нам: иностранцы убирают, а мы снимаем", — писали под роликом.

Именно эти слова стали лейтмотивом всей дискуссии: местные жители вдруг увидели, как их собственная халатность выглядит со стороны — глазами тех, кто приехал в страну впервые.

Проблема глубже, чем кажется

Видео стало не просто поводом для обсуждений. Оно обнажило более серьёзную проблему — отношение к общественному пространству, к чистоте и к гражданской ответственности.

Многие комментаторы задавались вопросами:

  • Где муниципальные службы?
  • Почему у нас нет культуры волонтёрства?
  • Кто должен "перепрошить" сознание людей?

Некоторые даже восприняли произошедшее как косвенное оскорбление — слишком болезненно это выглядело в контексте продолжающегося экономического и социального кризиса.

"Это удручающе. И очень стыдно", — отмечали тунисцы.

Настоящее зеркало общества

Ролик стал своего рода зеркалом: показал, насколько разобщено общество, насколько хрупка экологическая ответственность, и как сильно не хватает реальных инициатив.

В комментариях звучали призывы к:

  • внедрению экологического образования,
  • национальным дебатам о культуре чистоты,
  • запуску масштабных волонтерских кампаний.

Причём с участием не только граждан, но и государства.

Если вы всё-таки решите поехать в Тунис

Несмотря на эту не самую радостную историю, Тунис по-прежнему остаётся популярным направлением для туристов из России. Вот лишь несколько мест, которые стоит увидеть:

  • Карфаген
    Легендарный древний город, включённый в список ЮНЕСКО. Руины расскажут историю величия финикийской империи.
  • Сиди-Бу-Саид
    Бело-голубая жемчужина на холме, с панорамами на Средиземное море и узкими улочками — словно открытка вживую.
  • Сахара
    Джип-сафари, ночёвки в берберских шатрах, оазисы и бескрайние песчаные дюны — приключения, которые не забываются.
  • Эль-Джем
    Один из самых хорошо сохранившихся римских амфитеатров. Когда-то здесь кипели гладиаторские бои.
  • Медина Туниса
    Узкие улочки, базары, местная кухня и аутентичная атмосфера — настоящее сердце старого города.

Этот случай с корейскими туристами, убирающими улицы Туниса, стал не просто темой для обсуждений — он стал общественным зеркалом. Видео вызвало острые споры, но главное — подтолкнуло тунисцев к саморефлексии и разговору о гражданской ответственности, экологии и роли каждого в формировании облика своей страны. Возможно, именно такие простые поступки способны стать точкой отсчёта для реальных изменений.

Уточнения

Туни́с (араб. تُونِس‎), официально Туни́сская Респу́блика (араб. الجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّة‎, аль-Джумхурия ат-Тунисия) — государство на крайнем севере Африки.

Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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