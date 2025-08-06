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Лето без толп, но вдвоём: как молодые пары планируют отпуск по-новому и тратят больше на комфорт в России

Каждая третья молодая пара в 2025 году предпочла отпуск в России — аналитики OneTwoTrip
3:10
Туризм

Где отдыхают молодые пары этим летом? Сервис OneTwoTrip опубликовал любопытную аналитику: в 2025 году путешественники 20-30 лет всё чаще выбирают отпуск внутри страны и охотнее бронируют комфортные варианты размещения. Давайте разберёмся, как изменилась карта летнего отдыха.

Парный отпуск
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Парный отпуск

Внутренний туризм — в моде

В этом сезоне доля бронирований по России у молодых пар подросла до 29% — это на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году. При этом туристы стали больше тратиться на проживание: средний чек за двухместный номер вырос с 15 800 до 18 600 рублей.

Интересно, что в случае зарубежных поездок наблюдается обратная тенденция: средний чек снизился с 37 500 до 34 900 рублей. Экономия? Похоже на то.

Комфорт и разнообразие: новый взгляд на отдых

Внутри страны пары всё чаще выбирают более комфортные отели, а за границей — более бюджетные и нестандартные варианты.

  • 38,3% всех бронирований составляют апартаменты, гостевые дома и другие форматы без звёзд — это +2 п. п. к прошлому году.
  • Но при этом увеличился и интерес к роскоши: доля пятизвёздочных отелей — 6,6%, что на 1 п. п. выше, чем годом ранее.

Летние хиты в России: куда едем

Абсолютным лидером по числу бронирований стал Санкт-Петербург — он собрал 22,5% заказов. За ним — Москва, Адлер и другие популярные города:

  • Санкт-Петербург — 22,5%
  • Москва — 16,1%
  • Адлер — 5,7%
  • Казань — 2,4%
  • Нижний Новгород — 2,3%
  • Волгоград — 1,8%
  • Сочи — 1,7%
  • Махачкала — 1,6%
  • Калининград — 1,5%
  • Ростов-на-Дону — 1,4%

А за границей

Если говорить про международный туризм, Турция, Япония и Китай — в числе фаворитов. Причём Япония и Южная Корея всё активнее конкурируют с традиционно популярными курортами.

Вот топ-10 направлений:

  • Турция — 13,7%
  • Япония — 11,1%
  • Китай — 8,8%
  • Грузия — 7,5%
  • Южная Корея — 6,2%
  • Вьетнам — 5,7%
  • Абхазия — 4,5%
  • Италия — 4,4%
  • Беларусь — 3,6%
  • ОАЭ — 3,5%

Молодые пары всё чаще выбирают отдых в России, не отказываясь при этом от комфорта и разнообразия — туризм меняется, но желание путешествовать остаётся прежним.

Уточнения

OneTwoTrip — туристический онлайн-агрегатор, предоставляющий услуги по бронированию номеров в отелях, покупке железнодорожных, авиа- и автобусных билетов, аренде автомобилей, а также заказу экскурсий.

Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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