Лето без толп, но вдвоём: как молодые пары планируют отпуск по-новому и тратят больше на комфорт в России

Где отдыхают молодые пары этим летом? Сервис OneTwoTrip опубликовал любопытную аналитику: в 2025 году путешественники 20-30 лет всё чаще выбирают отпуск внутри страны и охотнее бронируют комфортные варианты размещения. Давайте разберёмся, как изменилась карта летнего отдыха.
В этом сезоне доля бронирований по России у молодых пар подросла до 29% — это на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году. При этом туристы стали больше тратиться на проживание: средний чек за двухместный номер вырос с 15 800 до 18 600 рублей.
Интересно, что в случае зарубежных поездок наблюдается обратная тенденция: средний чек снизился с 37 500 до 34 900 рублей. Экономия? Похоже на то.
Внутри страны пары всё чаще выбирают более комфортные отели, а за границей — более бюджетные и нестандартные варианты.
Абсолютным лидером по числу бронирований стал Санкт-Петербург — он собрал 22,5% заказов. За ним — Москва, Адлер и другие популярные города:
Если говорить про международный туризм, Турция, Япония и Китай — в числе фаворитов. Причём Япония и Южная Корея всё активнее конкурируют с традиционно популярными курортами.
Вот топ-10 направлений:
Молодые пары всё чаще выбирают отдых в России, не отказываясь при этом от комфорта и разнообразия — туризм меняется, но желание путешествовать остаётся прежним.
OneTwoTrip — туристический онлайн-агрегатор, предоставляющий услуги по бронированию номеров в отелях, покупке железнодорожных, авиа- и автобусных билетов, аренде автомобилей, а также заказу экскурсий.
Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).
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