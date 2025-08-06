Лето без толп, но вдвоём: как молодые пары планируют отпуск по-новому и тратят больше на комфорт в России

Каждая третья молодая пара в 2025 году предпочла отпуск в России — аналитики OneTwoTrip

3:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Где отдыхают молодые пары этим летом? Сервис OneTwoTrip опубликовал любопытную аналитику: в 2025 году путешественники 20-30 лет всё чаще выбирают отпуск внутри страны и охотнее бронируют комфортные варианты размещения. Давайте разберёмся, как изменилась карта летнего отдыха.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Парный отпуск

Внутренний туризм — в моде

В этом сезоне доля бронирований по России у молодых пар подросла до 29% — это на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году. При этом туристы стали больше тратиться на проживание: средний чек за двухместный номер вырос с 15 800 до 18 600 рублей.

Интересно, что в случае зарубежных поездок наблюдается обратная тенденция: средний чек снизился с 37 500 до 34 900 рублей. Экономия? Похоже на то.

Комфорт и разнообразие: новый взгляд на отдых

Внутри страны пары всё чаще выбирают более комфортные отели, а за границей — более бюджетные и нестандартные варианты.

38,3% всех бронирований составляют апартаменты, гостевые дома и другие форматы без звёзд — это +2 п. п. к прошлому году.

Но при этом увеличился и интерес к роскоши: доля пятизвёздочных отелей — 6,6%, что на 1 п. п. выше, чем годом ранее.

Летние хиты в России: куда едем

Абсолютным лидером по числу бронирований стал Санкт-Петербург — он собрал 22,5% заказов. За ним — Москва, Адлер и другие популярные города:

Санкт-Петербург — 22,5%

Москва — 16,1%

Адлер — 5,7%

Казань — 2,4%

Нижний Новгород — 2,3%

Волгоград — 1,8%

Сочи — 1,7%

Махачкала — 1,6%

Калининград — 1,5%

Ростов-на-Дону — 1,4%

А за границей

Если говорить про международный туризм, Турция, Япония и Китай — в числе фаворитов. Причём Япония и Южная Корея всё активнее конкурируют с традиционно популярными курортами.

Вот топ-10 направлений:

Турция — 13,7%

Япония — 11,1%

Китай — 8,8%

Грузия — 7,5%

Южная Корея — 6,2%

Вьетнам — 5,7%

Абхазия — 4,5%

Италия — 4,4%

Беларусь — 3,6%

ОАЭ — 3,5%

Молодые пары всё чаще выбирают отдых в России, не отказываясь при этом от комфорта и разнообразия — туризм меняется, но желание путешествовать остаётся прежним.

Уточнения

OneTwoTrip — туристический онлайн-агрегатор, предоставляющий услуги по бронированию номеров в отелях, покупке железнодорожных, авиа- и автобусных билетов, аренде автомобилей, а также заказу экскурсий.



Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).

