Круизный лайнер онемел в море: 3 часа без света и жара

Круизный лайнер компании Celebrity Cruises столкнулся с временным отключением электроэнергии из-за серьезной неисправности в электросети.
Информацию об этом инциденте предоставил CruiseMapper, сообщив, что корабль был отнесен к южному побережью Италии.
Инцидент произошел в субботу, 2 августа, когда Celebrity Constellation потерял возможность передвигаться в Ионическом море, примерно в 40 километрах к юго-востоку от итальянского города Кротоне. Это произошло во время 11-дневного путешествия по Средиземноморью.
На борту лайнера находилось более 2100 пассажиров и около 1000 членов экипажа. В программе круиза было запланировано на этот день пребывание в море, перед тем как зайти в порт Мессина на Сицилии.
Вместо этого на судне произошло трехчасовое отключение электричества, что привело к неработоспособности освещения, систем кондиционирования воздуха, туалетов и кухонного оборудования.
Из-за отключения электроэнергии судно замедлило движение до 1-2 узлов (обычная крейсерская скорость составляет 24 узла) и дрейфовало около трех часов.
Пассажиры лайнера столкнулись с отсутствием кондиционирования воздуха при температуре около 27°C. Отсутствие работающих кухонь привело к подаче холодных блюд на ужин.
Несмотря на неудобства, пассажиры высоко оценили профессионализм и отзывчивость экипажа.
Аварийные генераторы сработали, обеспечив функционирование минимально необходимых систем, включая аварийное освещение, систему обнаружения пожара и связь. Инженерные бригады на борту работали совместно с береговыми службами для восстановления работоспособности судна.
Электроснабжение было восстановлено примерно через два часа, однако судну потребовалось еще некоторое время для возобновления работы на полную мощность.
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
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