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Круизный лайнер онемел в море: 3 часа без света и жара

Круизный лайнер с 2100 пассажирами дрейфовал из-за отключения электричества
2:04
Туризм

Круизный лайнер компании Celebrity Cruises столкнулся с временным отключением электроэнергии из-за серьезной неисправности в электросети.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Pjotr Mahhonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Информацию об этом инциденте предоставил CruiseMapper, сообщив, что корабль был отнесен к южному побережью Италии.

Инцидент произошел в субботу, 2 августа, когда Celebrity Constellation потерял возможность передвигаться в Ионическом море, примерно в 40 километрах к юго-востоку от итальянского города Кротоне. Это произошло во время 11-дневного путешествия по Средиземноморью.

На борту лайнера находилось более 2100 пассажиров и около 1000 членов экипажа. В программе круиза было запланировано на этот день пребывание в море, перед тем как зайти в порт Мессина на Сицилии.

Вместо этого на судне произошло трехчасовое отключение электричества, что привело к неработоспособности освещения, систем кондиционирования воздуха, туалетов и кухонного оборудования.

Из-за отключения электроэнергии судно замедлило движение до 1-2 узлов (обычная крейсерская скорость составляет 24 узла) и дрейфовало около трех часов.

Пассажиры лайнера столкнулись с отсутствием кондиционирования воздуха при температуре около 27°C. Отсутствие работающих кухонь привело к подаче холодных блюд на ужин.

Несмотря на неудобства, пассажиры высоко оценили профессионализм и отзывчивость экипажа.

Аварийные генераторы сработали, обеспечив функционирование минимально необходимых систем, включая аварийное освещение, систему обнаружения пожара и связь. Инженерные бригады на борту работали совместно с береговыми службами для восстановления работоспособности судна.

Электроснабжение было восстановлено примерно через два часа, однако судну потребовалось еще некоторое время для возобновления работы на полную мощность.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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