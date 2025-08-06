Рост онлайн-бронирований: что скрывается за популярностью Москвы у иностранцев

Москва на первом месте: удивительные цифры о бронированиях отелей летом 2025 года

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно свежему исследованию сервиса "Островок", число онлайн-бронирований отелей и апартаментов в РФ летом 2025 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по популярности среди зарубежных гостей остаётся Москва — каждый второй турист выбирает именно её.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov Россия, Москва, туризм

Как сообщает сайт Москва 24 средняя цена за ночь в столичных отелях составила 13 200 рублей, что немного выше, чем в 2024-м (12 900 рублей). Самыми востребованными оказались четырёхзвёздочные отели — на них приходится 35% бронирований. Далее идут "три звезды" (19%) и "пять звёзд" (15%).

Где отдыхают иностранцы?

В топ-10 направлений, кроме Москвы, вошли:

Санкт-Петербург

Владивосток

Казань

Калининград

Сочи

Иркутск

Волгоград

Новосибирск

Нижний Новгород

Больше всего гостей приезжает из Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, ОАЭ, Омана, Узбекистана и Киргизии.

Что важно для иностранных туристов?

"Иностранные гости часто запрашивают трансфер, размещение в больших номерах, экскурсии на родном языке, а также соответствие стандартам вроде Muslim Friendly, China Friendly, India Friendly. Это касается и питания, и уровня сервиса, и знания языков. Индустрия должна быть готова к таким запросам", — коментирует управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочетковоа

Чтобы соответствовать этим ожиданиям, гостиницам стоит адаптировать предложения и обучать персонал работе с разными культурами.

К слову, недавно сервис Russpass запустил аудиогид по Москве, озвученный голосом искусственного интеллекта. В экскурсионной программе — Дом-музей Пастернака, галерея Евтушенко и Дом Чуковского.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 274 285 человек (2025), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

