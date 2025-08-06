Рыба с костра, тропа в никуда и гостиница с видом на рисовые поля: места на краю света, куда не дошёл массовый туризм

Эксперты назвали малоизвестные туристические направления

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты по туризму всё чаще советуют путешественникам обращать внимание на аутентичные уголки, где культура и природа ещё не уступили место массовому туризму.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ туризм, скрытые жемчужины

Европа и Средиземноморье

На юге Италии стоит посетить Апулию и дикий Гаргано, где скалы и пляжи словно сошли с открытки. Сардиния — это ещё один "заповедник" с уединёнными тропами. В Словении набирают популярность Любляна, озеро Блед и прибрежные городки.

А в Испании регион Астурия радует живописными пейзажами, сидром и гастрономией. Греки давно облюбовали Нафплион, но туристы туда пока заглядывают редко. Албанское Ионическое побережье всё ещё скрывает пляжи мечты, сравнимые с Амальфи.

Африка и Ближний Восток

Горонгоса в Мозамбике превратился из зоны конфликта в оазис дикой природы. В Марокко Танжер переживает второе рождение.

Египет помимо пирамид удивляет современным уровнем сервиса. А Уганда с её природными парками пока остаётся недооценённой жемчужиной.

Азия и Океания

В Японии набирает популярность Онимичи с его стильными рёканами — традиционными гостиницами. Лаос манит водопадами и горами.

В Монголии можно увидеть настоящих охотников с орлами, а Бутан — это не просто страна, а философия жизни. Южный остров Новой Зеландии, долина Крейгиберн, порадует любителей походов и велосипедов.

Америка и Карибы

Полуостров Нижняя Калифорния в Мексике сочетает природу, винодельни и колониальный шарм. В Боливии есть Салар-де-Уюни и озеро Титикака.

Южное нагорье Австралии предлагает тропы, винодельни и кенгуру, а Тихоокеанское побережье Колумбии — редкое место для наблюдения за китами. Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде очаровывают культурой и природой.

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Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем".

