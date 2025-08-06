Секретный сезон в Крыму: когда цены падают и мечты о море становятся реальностью

С началом осени туристам, планирующим отдых в Крыму, стоит рассчитывать на снижение цен — об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России.
В организации уточнили, что по мере завершения высокого сезона отельеры традиционно корректируют стоимость проживания, делая его доступнее.
По данным АТОР, экскурсионный тур в Крым продолжительностью пять дней обойдется вдвоем примерно от 68 до 80 тысяч рублей, при этом цена не включает транспортные расходы.
Если же говорить о пляжном отдыхе в середине сентября, то неделя проживания в бюджетной гостинице с завтраками может стоить от 16 до 30 тысяч рублей за двоих.
Номера в отелях средней категории обойдутся дороже — от 35 до 65 тысяч рублей, а размещение в гостиницах высокого класса начинается от 90 тысяч.
Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.