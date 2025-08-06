Секретный сезон в Крыму: когда цены падают и мечты о море становятся реальностью

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Крым осенью предлагает экскурсии и пляжный отдых по сниженным ценам — Ассоциация туроператоров России
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Туризм

С началом осени туристам, планирующим отдых в Крыму, стоит рассчитывать на снижение цен — об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

В организации уточнили, что по мере завершения высокого сезона отельеры традиционно корректируют стоимость проживания, делая его доступнее.

По данным АТОР, экскурсионный тур в Крым продолжительностью пять дней обойдется вдвоем примерно от 68 до 80 тысяч рублей, при этом цена не включает транспортные расходы.

Если же говорить о пляжном отдыхе в середине сентября, то неделя проживания в бюджетной гостинице с завтраками может стоить от 16 до 30 тысяч рублей за двоих.

Номера в отелях средней категории обойдутся дороже — от 35 до 65 тысяч рублей, а размещение в гостиницах высокого класса начинается от 90 тысяч.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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