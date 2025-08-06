Отель дешевле, чем на Booking: как сэкономить, просто сделав один звонок

Многие путешественники ищут лучшие цены на сторонних платформах: удобно, быстро, выбор огромный. Но мало кто догадывается, что звонок или письмо в сам отель может принести более выгодную цену и приятные бонусы.
Дело в том, что сайты вроде Booking и Expedia берут с отелей комиссию до 30%. Неудивительно, что некоторые гостиницы готовы сделать скидку или предложить дополнительные услуги тем, кто бронирует напрямую.
"Я нашёл ваш отель на сайте, но хотел бы забронировать напрямую. Есть ли у вас спецпредложения?", — ваши ключевые фразы для телефонного разговора.
Часто можно получить:
А сэкономленные деньги можно потратить на экскурсии, рестораны или спонтанные приключения.
Даже если цена та же, вы можете рассчитывать на повышение категории номера. Просто вежливо попросите:
"Не могли бы вы предложить улучшенный номер, если будет возможность?"
Если у вас годовщина, день рождения или просто особое настроение — не стесняйтесь упомянуть об этом.
Персонал часто старается сделать такие поездки запоминающимися.
Хотя и крупные бренды предлагают плюсы: например, при бронировании через сайт Marriott можно получить бесплатный Wi-Fi, мобильный чек-ин и бонусные баллы.
И, наконец, не забывайте: случаи мошенничества на сторонних платформах участились. Бронирование напрямую — это ещё и про безопасность.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.
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