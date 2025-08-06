Отель дешевле, чем на Booking: как сэкономить, просто сделав один звонок

Прямое бронирование помогает избежать комиссий и получить бесплатные услуги

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие путешественники ищут лучшие цены на сторонних платформах: удобно, быстро, выбор огромный. Но мало кто догадывается, что звонок или письмо в сам отель может принести более выгодную цену и приятные бонусы.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бронирование отеля

Дело в том, что сайты вроде Booking и Expedia берут с отелей комиссию до 30%. Неудивительно, что некоторые гостиницы готовы сделать скидку или предложить дополнительные услуги тем, кто бронирует напрямую.

Как это работает?

"Я нашёл ваш отель на сайте, но хотел бы забронировать напрямую. Есть ли у вас спецпредложения?", — ваши ключевые фразы для телефонного разговора.

Часто можно получить:

скидку на проживание,

бесплатный завтрак или парковку,

отмену курортного сбора,

более выгодные условия отмены.

А сэкономленные деньги можно потратить на экскурсии, рестораны или спонтанные приключения.

Просите с улыбкой

Даже если цена та же, вы можете рассчитывать на повышение категории номера. Просто вежливо попросите:

"Не могли бы вы предложить улучшенный номер, если будет возможность?"

Если у вас годовщина, день рождения или просто особое настроение — не стесняйтесь упомянуть об этом.

Персонал часто старается сделать такие поездки запоминающимися.

Когда это особенно работает?

В низкий сезон, когда загрузка ниже.

В новых отелях, которые только набирают популярность.

Вне крупных сетей, где больше гибкости.

Хотя и крупные бренды предлагают плюсы: например, при бронировании через сайт Marriott можно получить бесплатный Wi-Fi, мобильный чек-ин и бонусные баллы.

И, наконец, не забывайте: случаи мошенничества на сторонних платформах участились. Бронирование напрямую — это ещё и про безопасность.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

