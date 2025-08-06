Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Юшков заявил, что падение цен на нефть не вызовет кризис в экономике России
Шаги восстановления волос после выпрямления — от стрижки до натуральных средств
Владельцам CVT рекомендуют менять масло каждые 40–50 тысяч км пробега
Бизнес-леди Анастасия Аникина опровергла слухи о романе с Тимати
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Он правда был особенный: Алёна Шишкова трогательно простилась с котом Иви
Эксперты назвали малоизвестные туристические направления
Фитнес-тренер Сулим раскрыла секрет избавления от пивного живота: вот что делать
Возраст матери после 40 увеличивает риск генетических нарушений у плода

Отель дешевле, чем на Booking: как сэкономить, просто сделав один звонок

Прямое бронирование помогает избежать комиссий и получить бесплатные услуги
1:55
Туризм

Многие путешественники ищут лучшие цены на сторонних платформах: удобно, быстро, выбор огромный. Но мало кто догадывается, что звонок или письмо в сам отель может принести более выгодную цену и приятные бонусы.

Бронирование отеля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бронирование отеля

Дело в том, что сайты вроде Booking и Expedia берут с отелей комиссию до 30%. Неудивительно, что некоторые гостиницы готовы сделать скидку или предложить дополнительные услуги тем, кто бронирует напрямую.

Как это работает?

"Я нашёл ваш отель на сайте, но хотел бы забронировать напрямую. Есть ли у вас спецпредложения?", — ваши ключевые фразы для телефонного разговора.

Часто можно получить:

  • скидку на проживание,
  • бесплатный завтрак или парковку,
  • отмену курортного сбора,
  • более выгодные условия отмены.

А сэкономленные деньги можно потратить на экскурсии, рестораны или спонтанные приключения.

Просите с улыбкой

Даже если цена та же, вы можете рассчитывать на повышение категории номера. Просто вежливо попросите:

"Не могли бы вы предложить улучшенный номер, если будет возможность?"

Если у вас годовщина, день рождения или просто особое настроение — не стесняйтесь упомянуть об этом.

Персонал часто старается сделать такие поездки запоминающимися.

Когда это особенно работает?

  • В низкий сезон, когда загрузка ниже.
  • В новых отелях, которые только набирают популярность.
  • Вне крупных сетей, где больше гибкости.

Хотя и крупные бренды предлагают плюсы: например, при бронировании через сайт Marriott можно получить бесплатный Wi-Fi, мобильный чек-ин и бонусные баллы.

И, наконец, не забывайте: случаи мошенничества на сторонних платформах участились. Бронирование напрямую — это ещё и про безопасность.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Последние материалы
Как не допустить перезревания кабачков: советы эксперта по своевременному сбору
Автоэксперт Крохмаль: за ущерб от ямы на дороге отвечает владелец этой дороги
Учёные: волны-убийцы формируются из-за нелинейного резонанса и синхронизации волн
Эксперты рассказали, как подготовить дом к осени
Здоровье после 40: идеальная программа тренировок от Ирины Ротач
Сваха назвала главную ошибку в браке Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой
Медики зафиксировали рост заболеваемости краснухой в России
Прямое бронирование помогает избежать комиссий и получить бесплатные услуги
Как приготовить запеканку с грибами и картофелем: пошаговый рецепт на ужин
Почему собаки не любят, когда их гладят по голове — мнение кинологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.