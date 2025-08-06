Сиеста, громкие соседи и бесполезный английский: 10 странностей испанской жизни, которые раздражают, пока не привыкнешь

Переезжающим в Испанию нужно изучить правила оформления документов и аренды жилья

Вы планируете переезд в Испанию? Прежде чем собирать чемоданы, прочитайте, с чем сталкиваются новички в стране — и что может вас неожиданно удивить.

Фото: commons.wikimedia.org by Asqueladd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мадрид, Испания

1. Без NIE не обойтись

Чтобы официально работать, открыть счёт или арендовать жильё, вам понадобится NIE — иностранный идентификационный номер. Сначала вы получите временный (на 3 месяца), а затем — постоянный документ.

Сделать это несложно, но в крупных городах очередь может затянуться. Если бумажная волокита — не ваше, подумайте о помощи консультанта.

2. Новый счёт в банке

Карту другой страны ЕС никто не запрещает использовать, но комиссии съедают бюджет. А без NIE счёт не открыть. Поэтому всё начинается с него.

3. Климат — не везде одинаков

Испания — большая и очень разная. Юг порадует солнцем почти круглый год, а вот в Мадриде зимой бывает прохладно, в Барселоне — сыро. Не везде царит вечное лето!

4. График, который удивит

Поздние ужины, сиеста, "интенсивные" пятницы летом — испанский распорядок дня непривычен. Не удивляйтесь, если магазин закрыт после обеда или друг опаздывает на полчаса. Это — часть культуры.

5. Дети здесь — приоритет

Они повсюду: в кафе, на площадках, в общественном транспорте. Испанцы обожают детей и не стесняются давать советы по их воспитанию. Просто улыбайтесь — это из добрых побуждений.

6. Жильё

Особенно в Барселоне — дорогое и шумное. Многоэтажки, слабая шумоизоляция, соседи за стеной — привычная реальность.

7. Без испанского — тяжело

Даже в крупных городах не везде говорят по-английски. Хотя бы базовые фразы знать стоит. Курсы испанского — отличная идея и для адаптации, и для новых знакомств.

8. Работа: зарплаты ниже, рынок сложнее

Безработица всё ещё остаётся проблемой. А зарплаты могут сильно отличаться от других мест. Но есть плюс — сильная семейная поддержка и тёплая рабочая атмосфера.

9. Терпение — ваш друг

Спешка не в моде. В очереди, на улице, в транспорте — соблюдайте порядок и не торопитесь. Быстрая походка и суета — вы сразу "чужой".

10. Настоящая дружба — не сразу

Испанцы открытые и дружелюбные, но на сближение им нужно время. Регулярные встречи, приглашения и искренность помогут завоевать их доверие.

Уточнения

Испа́ния (исп. España,) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке. Столица — Мадрид.



