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Сёрфинг на грани шторма — здесь стихия не прощает ошибок: что нужно знать перед поездкой на Лос-Патос

Пляж Лос-Патос в Доминикане рекомендован сёрферам за счёт высоких волн
1:57
Туризм

Здесь встречаются две стихии: бирюзовое море и кристально чистая река Лос-Патос — самая короткая в стране, всего 60 метров длиной. Она образует естественный прохладный бассейн, а затем впадает прямо в Карибское море, создавая уникальный микроклимат для купания.

пляж Лос-Патос
Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляж Лос-Патос

Этот пляж — настоящий подарок для сёрферов: мощные волны и чистая вода привлекают опытных спортсменов со всего мира. Но стоит помнить, что прибой здесь силён, а подводные течения коварны. Купаться в открытом море безопаснее только подготовленным пловцам — даже при наличии спасателей.

Чем заняться помимо сёрфинга?

Если морские приключения — не ваше, не проблема. Обязательно захватите с собой аквашузы — пляж покрыт галькой.

Не забудьте солнцезащитный крем, зонт и шезлонг — естественной тени почти нет. Рядом с берегом — ряд кафе и лавок, где можно попробовать местное пиво, купить сувениры и отведать доминиканскую кухню.

Любители истории могут прогуляться к пещерам с петроглифами таино — коренных жителей острова. Эти древние рисунки сохранились с доевропейской эпохи и впечатляют своим символизмом.

Как добраться и когда ехать

Ближайший международный аэропорт — в Санто-Доминго (SDQ). Оттуда до Плайя-Лос-Патос — примерно 250 км, путь можно преодолеть на автобусе или арендованном авто.

Учтите: парковка у пляжа платная и возможна только за наличные. Чтобы избежать толпы, приезжайте в будние дни: местные отдыхают здесь в основном по выходным. А вот от поездки с июня по ноябрь лучше воздержаться — это сезон ураганов.

Неподалёку — городок Параисо с множеством бюджетных отелей, гестхаусов и спа-центров. Уютное место, чтобы остаться подольше.

Уточнения

Кари́бское мо́ре (исп. Mar Caribe, англ. Caribbean Sea) — окраинное полузамкнутое море бассейна Атлантического океана, с запада и юга ограничено Центральной и Южной Америкой, с севера и востока — Большими и Малыми Антильскими островами.

Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana), — государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Столица — Санто-Доминго. Официальный язык — испанский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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