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Европа нашла рай и спрятала его в Албании: этот пляж вошёл в мировой топ, но без толп и ценников

Ксамил в Албании вошёл в топ самых красивых пляжей мира в 2025 году по версии Enjoytravel
2:05
Туризм

Не нужно улетать на край света, чтобы оказаться в райском уголке с белоснежным песком и бирюзовой водой. По данным рейтинга самых красивых пляжей планеты от туристического портала Enjoytravel за 2025 год, на третьей строчке оказалось место, расположенное в Европе. Более того — туристы пока что обходят его стороной.

пляж Ксамил, Албания
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляж Ксамил, Албания

Где находится этот секретный пляж?

Речь идёт о пляже Ксамил в Албании. Его часто называют "Мальдивами Европы" — и не зря. Прозрачная вода, пальмы, мягкий песок и живописные островки у горизонта создают абсолютно тропическую атмосферу.

И всё это — всего в нескольких часах полёта от крупных городов Европы. Добраться сюда можно за 4 часа на машине из Тираны или на пароме с греческого Корфу.

Любители активного отдыха могут взять напрокат каяк и отправиться исследовать ближайшие острова. А те, кто мечтает о спокойствии, найдут здесь уют, тишину и ощущение "своего" места.

Этот пляж, всё ещё остающийся малоизвестным среди европейцев, способен удивить не только красотой, но и редким сочетанием уединения и комфорта.

Что ещё в рейтинге?

На втором месте — легендарный пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшелах. Извилистые пальмы, гранитные валуны и океан цвета мечты делают это место настоящей мечтой для тех, кто ищет идеальный кадр и максимум релакса.

А лидером списка стал австралийский Уайтхейвен-Бич. Белоснежный песок, состоящий на 98% из кварца, и пейзажи, ставшие фоном для фильма "Пираты Карибского моря: Месть Салазара", сделали своё дело — это пляж, который хочется увидеть хотя бы раз в жизни.

Но Европа не отстаёт. И если вы давно мечтали о сказочном пляжном отдыхе, не покидая континента, Ксамил может стать идеальным направлением.

Уточнения

Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë ), — государство в западной части Балканского полуострова. Столица — Тирана. Государственный язык — албанский. Основная религия — ислам, около 64 % населения — мусульмане-сунниты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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