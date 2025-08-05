Европа нашла рай и спрятала его в Албании: этот пляж вошёл в мировой топ, но без толп и ценников

Не нужно улетать на край света, чтобы оказаться в райском уголке с белоснежным песком и бирюзовой водой. По данным рейтинга самых красивых пляжей планеты от туристического портала Enjoytravel за 2025 год, на третьей строчке оказалось место, расположенное в Европе. Более того — туристы пока что обходят его стороной.
Речь идёт о пляже Ксамил в Албании. Его часто называют "Мальдивами Европы" — и не зря. Прозрачная вода, пальмы, мягкий песок и живописные островки у горизонта создают абсолютно тропическую атмосферу.
И всё это — всего в нескольких часах полёта от крупных городов Европы. Добраться сюда можно за 4 часа на машине из Тираны или на пароме с греческого Корфу.
Любители активного отдыха могут взять напрокат каяк и отправиться исследовать ближайшие острова. А те, кто мечтает о спокойствии, найдут здесь уют, тишину и ощущение "своего" места.
Этот пляж, всё ещё остающийся малоизвестным среди европейцев, способен удивить не только красотой, но и редким сочетанием уединения и комфорта.
На втором месте — легендарный пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшелах. Извилистые пальмы, гранитные валуны и океан цвета мечты делают это место настоящей мечтой для тех, кто ищет идеальный кадр и максимум релакса.
А лидером списка стал австралийский Уайтхейвен-Бич. Белоснежный песок, состоящий на 98% из кварца, и пейзажи, ставшие фоном для фильма "Пираты Карибского моря: Месть Салазара", сделали своё дело — это пляж, который хочется увидеть хотя бы раз в жизни.
Но Европа не отстаёт. И если вы давно мечтали о сказочном пляжном отдыхе, не покидая континента, Ксамил может стать идеальным направлением.
Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë ), — государство в западной части Балканского полуострова. Столица — Тирана. Государственный язык — албанский. Основная религия — ислам, около 64 % населения — мусульмане-сунниты.
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