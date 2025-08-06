Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп удивлён импортом урана из России: реакция на запрос Индии
Техника утепления позволяет собирать помидоры в октябре и ноябре — опыт садоводов
Дополнительные фонари на багажнике решают проблему с видимостью при перевозке груза
Туалетная бумага против плесени: гениальный способ сохранить свежесть продуктов
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Медики: короткая прогулка после еды повышает энергию и улучшает настроение
Эффект от антивозрастного крема возможен через 4–8 недель — данные косметологов
Белки и клетчатка снижают чувство голода и продлевают сытость
Григорий Лепс грубо вытолкал со сцены подростка во время фотосессии с певцом

Место, где застыли время, горы и голос предков: Валькамоника хранит 300 000 наскальных рисунков

Как за час от Бергамо добраться до уникального объекта ЮНЕСКО с древним искусством
1:53
Туризм

Среди суровых альпийских вершин и пасторальных холмов прячется одна из самых недооценённых жемчужин Европы. Долина длиной чуть больше 100 километров манит путешественников не только природной красотой, но и богатейшим историческим наследием.

Альпы, Валькамоника
Фото: flickr.com by Larry Lamsa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Альпы, Валькамоника

Где древность встречается с природой

Главная гордость Валькамоники — это уникальное собрание наскальных рисунков, которым до 8 000 лет. Более 300 000 изображений! Это один из крупнейших комплексов петроглифов на планете, и именно благодаря им регион получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лучшее место, чтобы увидеть древнее искусство — парк Накуане в городке Капо-ди-Понте. Здесь вас ждут сотни камней с загадочными фигурами, сценами охоты и таинственными символами.

А чуть дальше по дороге — археологический парк "Валуны Чеммо", где гигантские валуны буквально исписаны историей.

Валькамоника для тех, кто не может сидеть на месте

Любите горные тропы, озёра и свежий воздух? Тогда вам сюда. В южной части долины, у тихого озера Изео, расположены уютные деревушки вроде Ловере. Отсюда легко стартовать в походы к скалистым вершинам, вроде Корна-Трентапасси и горы Коломбина.

На севере — совсем другой рельеф: снежные пики, ледники и суровые просторы природного парка Адамелло. Здесь вы найдёте следы Первой мировой войны, пройдёте по тропам вдоль альпийских лугов и вдохнёте ароматы цветущих полей у подножия гор.

Как добраться

Пожалуй, одна из главных прелестей Валькамоники — доступность. От аэропорта Бергамо всего час на машине, а из Брешии идёт прямой поезд до городка Эдоло.

Уточнения

Петро́гли́фы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые, выгравированные или нанесённые краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба).

Петроглифы Валь-Камоники (итал. Val Camonica, долина Камоника) — петроглифы на территории альпийской долины Камоника (провинция Брешиа итальянской области Ломбардия). Памятник Всемирного наследия с 1979 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Наука и техника
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW
Авто
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Врачи объяснили, как уменьшить запах старости с помощью гигиены и питания
Йога, пилатес и бодифлекс: эти виды фитнеса тренеры рекомендуют женщинам
Учёные: витамины группы B и чеснок делают человека менее привлекательным для комаров
В Австралии сняли видео с редким детенышем северного волосатого вомбата
Россия заинтересована в аренде самолётов у Ethiopian Airlines: детали сделки
BWH: бедность в 3 раза повышает риск тяжёлой формы COVID-19 — Annals of Internal Medicine
Круизный лайнер с 2100 пассажирами дрейфовал из-за отключения электричества
Водитель вправе потребовать повторный тест при несогласии с результатом алкотестера
Ремонт ванной: как не потратить лишнее и избежать проблем
Телеведущий Дмитрий Дибров оформил ипотеку по совету жены Полины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.