Место, где застыли время, горы и голос предков: Валькамоника хранит 300 000 наскальных рисунков

Среди суровых альпийских вершин и пасторальных холмов прячется одна из самых недооценённых жемчужин Европы. Долина длиной чуть больше 100 километров манит путешественников не только природной красотой, но и богатейшим историческим наследием.
Главная гордость Валькамоники — это уникальное собрание наскальных рисунков, которым до 8 000 лет. Более 300 000 изображений! Это один из крупнейших комплексов петроглифов на планете, и именно благодаря им регион получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лучшее место, чтобы увидеть древнее искусство — парк Накуане в городке Капо-ди-Понте. Здесь вас ждут сотни камней с загадочными фигурами, сценами охоты и таинственными символами.
А чуть дальше по дороге — археологический парк "Валуны Чеммо", где гигантские валуны буквально исписаны историей.
Любите горные тропы, озёра и свежий воздух? Тогда вам сюда. В южной части долины, у тихого озера Изео, расположены уютные деревушки вроде Ловере. Отсюда легко стартовать в походы к скалистым вершинам, вроде Корна-Трентапасси и горы Коломбина.
На севере — совсем другой рельеф: снежные пики, ледники и суровые просторы природного парка Адамелло. Здесь вы найдёте следы Первой мировой войны, пройдёте по тропам вдоль альпийских лугов и вдохнёте ароматы цветущих полей у подножия гор.
Пожалуй, одна из главных прелестей Валькамоники — доступность. От аэропорта Бергамо всего час на машине, а из Брешии идёт прямой поезд до городка Эдоло.
Петро́гли́фы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые, выгравированные или нанесённые краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба).
Петроглифы Валь-Камоники (итал. Val Camonica, долина Камоника) — петроглифы на территории альпийской долины Камоника (провинция Брешиа итальянской области Ломбардия). Памятник Всемирного наследия с 1979 года.
Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.