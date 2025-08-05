Молчи про Каталонию, люби Надаля, не жди ужина до девяти: 7 правил, чтобы не обидеть испанца

Эксперты дали 7 советов по поведению в Испании

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во Франции вас могут осудить за фамильярность. В Испании — за излишнюю вежливость. Если вы поприветствуете соседа как малознакомого человека или скажете "usted" коллеге — удивлённые взгляды гарантированы. Даже студенты называют преподавателей по именам. А прозвища в первый же день знакомства — это нормально. Эмоционально и сразу по-домашнему.

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Время еды — совсем другое

Если вы голодны в 19:00 — не беда, но готовьтесь ждать: ужин здесь не раньше 21:00. В ресторане до этого времени будет пусто.

Клубы заполняются лишь к 2 часам ночи, а обед с коллегами — не раньше 14:00. Даже магазины закрываются с 15:00 до 17:00 — сиеста священна, особенно в провинции.

Заказ еды: делитесь всем

Заказали себе маленькое блюдо? Ой… В Испании принято заказывать "рационы" и делиться всем за общим столом.

Тортилья, хамон, кальмары — всё идёт в центр. Индивидуальные порции здесь — редкость.

Опоздание — не трагедия

Пунктуальность здесь понятие гибкое. Если вы пришли вовремя, а друг опоздал на 20 минут — он, скорее всего, даже не извинится.

А приглашения на ужин? Добавьте к назначенному времени хотя бы полчаса — и тогда приходите.

Тема, о которой лучше молчать

"Не обсуждайте независимость Каталонии, если хотите сохранить хорошее отношение".

Ситуация болезненная, и даже нейтральный комментарий может обернуться бурной дискуссией.

Социальные традиции: не сидите дома

После работы — не домой, а на тапас с друзьями. Молодёжь выходит на "ботельон", пожилые — на скамейки, родители — в парки. Уединение вечером считается почти странным.

Спорт — это святое

"Напасть на Надаля — значит напасть на нашу мать".

Испанцы очень трепетно относятся к спортсменам. Шутки про футбол или теннис — не лучшая идея.

Масло? Только оливковое

Забудьте о сливочном. В Испании — только оливковое масло. Даже хлеб натирают томатом и поливают им. Простой, но культовый "пан кон томате" — местная классика.

Не гуляйте в купальнике по городу

Пляжная одежда уместна только на пляже. В Барселоне или Малаге за выход в бикини в город можно получить штраф до 200 евро (18 500 рублей).

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).

