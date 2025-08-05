Путёвка в ад с панорамным видом: 5 рисков путешествий к вулкану, о которых стоит знать заранее

Эксперты предупредили об опасностях вулканического туризма

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вулканический туризм набирает популярность: миллионы путешественников каждый год отправляются к кратерам, чтобы увидеть, как бурлит Земля. Только в один летний сезон Помпеи и Везувий привлекли более 4 миллионов гостей. А в 2021 году во время извержения исландского Фаградальсфьядля к кратеру ежедневно поднимались тысячи человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Georesearch Volcanedo Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вулканический туризм

И неудивительно: вы можете скатиться на вулканоборде по склонам Серро-Негро в Никарагуа, пронестись на велосипеде с Котопахи в Эквадоре или зависнуть над лавовым озером Марума в Вануату. Развлечения — от захватывающих до безумных. Но безопасно ли это?

Что нужно знать перед визитом к вулкану

Лава — не главный враг. Опасность представляют ядовитые газы, пепел, оползни и селевые потоки. Некоторые угрозы могут быть далеко от самого кратера.

А гидротермальные извержения, такие как на острове Вакаари в 2019 году, могут начаться без предупреждения — тогда погибли 22 человека.

Даже без извержения вулкан может быть коварен. В апреле 2024 года туристка погибла, сорвавшись в кратер Кавах-Иджен на Яве, делая фото на краю обрыва. Крутые склоны, ветер, скользкие камни — это не обычная прогулка.

Как обезопасить себя и проявить уважение

Перед поездкой проверьте текущую информацию о безопасности.

Выбирайте проверенных операторов и читайте отзывы.

Следуйте указаниям гидов — они знают, о чём говорят.

Не вторгайтесь в культурные и священные зоны. Для многих народов вулканы — не просто пейзаж, а живые духи и символы Земли.

"Не фотографируйте местных во время молитв и не берите с собой ничего, кроме впечатлений", — говорится в памятках для туристов на вулканах Чили и Гавайев.

Осторожность, уважение и немного здравого смысла помогут вам испытать невероятные эмоции — без риска для жизни.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.

