Путёвка в ад с панорамным видом: 5 рисков путешествий к вулкану, о которых стоит знать заранее

Вулканический туризм набирает популярность: миллионы путешественников каждый год отправляются к кратерам, чтобы увидеть, как бурлит Земля. Только в один летний сезон Помпеи и Везувий привлекли более 4 миллионов гостей. А в 2021 году во время извержения исландского Фаградальсфьядля к кратеру ежедневно поднимались тысячи человек.
И неудивительно: вы можете скатиться на вулканоборде по склонам Серро-Негро в Никарагуа, пронестись на велосипеде с Котопахи в Эквадоре или зависнуть над лавовым озером Марума в Вануату. Развлечения — от захватывающих до безумных. Но безопасно ли это?
Лава — не главный враг. Опасность представляют ядовитые газы, пепел, оползни и селевые потоки. Некоторые угрозы могут быть далеко от самого кратера.
А гидротермальные извержения, такие как на острове Вакаари в 2019 году, могут начаться без предупреждения — тогда погибли 22 человека.
Даже без извержения вулкан может быть коварен. В апреле 2024 года туристка погибла, сорвавшись в кратер Кавах-Иджен на Яве, делая фото на краю обрыва. Крутые склоны, ветер, скользкие камни — это не обычная прогулка.
"Не фотографируйте местных во время молитв и не берите с собой ничего, кроме впечатлений", — говорится в памятках для туристов на вулканах Чили и Гавайев.
Осторожность, уважение и немного здравого смысла помогут вам испытать невероятные эмоции — без риска для жизни.
Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.