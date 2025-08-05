Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фаршированные овощи с бараниной и рисом — пошаговый рецепт
Андрей Макаревич* сохранил элитную недвижимость в Подмосковье стоимостью 70 млн рублей
Обрезка, мульча и укрытие защищают розы от морозов и выпревания
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Юрист Светлана Стрежнева объяснила, когда дом на своем участке признается самостроем по закону
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия
Volkswagen Beetle возглавил список самых стильных автомобилей бренда
В 2026 году Ростех запустит серийное производство самолётов МС-21, SJ-100 и Ил-114
Садовод Кашнова рассказала, как натуральные средства помогают против слизней

Путёвка в ад с панорамным видом: 5 рисков путешествий к вулкану, о которых стоит знать заранее

Эксперты предупредили об опасностях вулканического туризма
2:08
Туризм

Вулканический туризм набирает популярность: миллионы путешественников каждый год отправляются к кратерам, чтобы увидеть, как бурлит Земля. Только в один летний сезон Помпеи и Везувий привлекли более 4 миллионов гостей. А в 2021 году во время извержения исландского Фаградальсфьядля к кратеру ежедневно поднимались тысячи человек.

вулканический туризм
Фото: commons.wikimedia.org by Georesearch Volcanedo Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
вулканический туризм

И неудивительно: вы можете скатиться на вулканоборде по склонам Серро-Негро в Никарагуа, пронестись на велосипеде с Котопахи в Эквадоре или зависнуть над лавовым озером Марума в Вануату. Развлечения — от захватывающих до безумных. Но безопасно ли это?

Что нужно знать перед визитом к вулкану

Лава — не главный враг. Опасность представляют ядовитые газы, пепел, оползни и селевые потоки. Некоторые угрозы могут быть далеко от самого кратера.

А гидротермальные извержения, такие как на острове Вакаари в 2019 году, могут начаться без предупреждения — тогда погибли 22 человека.

Даже без извержения вулкан может быть коварен. В апреле 2024 года туристка погибла, сорвавшись в кратер Кавах-Иджен на Яве, делая фото на краю обрыва. Крутые склоны, ветер, скользкие камни — это не обычная прогулка.

Как обезопасить себя и проявить уважение

  • Перед поездкой проверьте текущую информацию о безопасности.
  • Выбирайте проверенных операторов и читайте отзывы.
  • Следуйте указаниям гидов — они знают, о чём говорят.
  • Не вторгайтесь в культурные и священные зоны. Для многих народов вулканы — не просто пейзаж, а живые духи и символы Земли.

"Не фотографируйте местных во время молитв и не берите с собой ничего, кроме впечатлений", — говорится в памятках для туристов на вулканах Чили и Гавайев.

Осторожность, уважение и немного здравого смысла помогут вам испытать невероятные эмоции — без риска для жизни.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Новости спорта
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Наука и техника
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
В Иране нашли гробницу девушки бронзового века, поставившую под сомнение гендерные роли
Зелёная аджика с кинзой и чили: пошаговый рецеп
Кинологи назвали 5 типичных ошибок при воспитании собак
Большинство современных турбомоторов работают на АИ-92 и АИ-95
Незлобин о жизни в США: что на самом деле интересует американцев в России
Режим самоочистки стиральной машины устранит запах и плесень без химии
Натуральный уход за волосами: как использовать лимон, чай и огурец после мытья
Гости не хотят уезжать: как отели ОАЭ завлекают отдыхающих
Почему компост перестаёт разлагаться и как это исправить — объясняют агрономы
Как поза во время сна и подушка могут ускорить появление морщин — дерматологи объяснили механизм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.