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Невозможное возможно: как отели ОАЭ в этом сезоне привлекают местных туристов

Гости не хотят уезжать: как отели ОАЭ завлекают отдыхающих
2:23
Туризм

Чтобы привлечь туристов в сезон спада, отели страны сделали ставку на локальных жителей и отдыхающих семьями. Новые активности, обновления номеров, подарки и даже павлины в садах — всё ради того, чтобы каждый гость захотел остаться подольше.

Абу-Даби
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Абу-Даби

В отелях Sharjah, таких как Coral Beach Resort, пересмотрели график пляжей, чтобы утренние прогулки по побережью стали доступнее "совам".

"Мы также проводим ежедневную аквааэробику и занятия йогой, чтобы наши гости могли не только отдохнуть, но и позаботиться о теле и разуме", — отметил генеральный менеджер по Северным Эмиратам в Bahi Ajman Palace Hotel and Coral Beach Resort Ифтихар Хамдани.

Кроме того, здесь появились зоны для гриля, а в садах гуляют павлины и кролики — настоящий рай для семей с детьми. По его словам, улучшения уже положительно сказались на заполняемости отелей по сравнению с прошлым годом.

"Наша агрессивная кампания в соцсетях увеличила число прямых бронирований, а пакет "всё включено" с улучшенным питанием и кулинарными шоу особенно понравился местным гостям", — добавил он.

Сеть Central Hotels and Resorts сделала ставку на комфорт: все номера обновлены, внедрена автоматизация сервиса, а скоро и меню с оплатой станут доступны по QR-коду.

"К тому же в отелях появятся вечеринки с диджеями — так мы готовимся к наплыву гостей", — поделился генеральный менеджер группы Абдулла Ахмад Али Аль Абдулла Аль Ансари.

Сеть Kempinski привлекла клиентов щедрым предложением: с 1 августа по 30 сентября 2025 года участники программы лояльности Discovery получают вдвое больше бонусных долларов (D$) за прямые бронирования.

"Настоящее гостеприимство — это умение видеть уникальность в каждом", — подчеркнул, директор по корпоративной лояльности Kempinski Hotels, Янник Бранднер.

Rixos Premium Dubai дарит гостям, оставшимся на три ночи, билеты в аквапарк Atlantis. А JA Resorts & Hotels предлагает интерактивные маршруты с карточками для сбора штампов: каждый выполненный квест — шанс выиграть путешествие на Мальдивы.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدةОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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