Камера в кармане, но снимки будто из фотоаппарата: эти трюки сработают на любом смартфоне

Фотографы: фокус по касанию экрана улучшает чёткость снимков на смартфоне

Просматривая после отпуска фотографии, многие из нас ловят себя на мысли: “Жаль, что не взял(а) с собой профессиональную камеру.” Размытые лица, пересвеченные пейзажи или тени в самый неподходящий момент портят даже самые яркие впечатления. Но хорошая новость в том, что сделать качественный снимок на смартфон — вполне реально. Нужно лишь знать пару трюков.

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ iPhone

Держите смартфон правильно: устойчивость — залог резкости

Начинайте с самого простого — позы при съёмке. Держите телефон обеими руками горизонтально, чтобы снизить вероятность дрожания и смазывания. Не нажимайте на экранную кнопку затвора — лучше воспользоваться боковой клавишей громкости, которая также запускает съёмку. Это особенно актуально для iPhone, где эта функция реализована очень удобно. Такой подход помогает сохранить нужный фокус и сделать снимок стабильным.

Автофокус — ваш помощник, но не забывайте управлять им вручную

Иногда камера смартфона фокусируется совсем не на том, на чём вы хотели. Поэтому просто нажмите пальцем на экран в точке, где находится основной объект — так вы вручную укажете смартфону, что именно должно быть в фокусе. Это предотвращает размытые снимки и делает изображение чётче.

Освещение решает всё: корректируйте вручную при необходимости

Хотя современные смартфоны отлично адаптируются под освещение, не всегда автоматика справляется идеально. В таких случаях можно переместить фокус по экрану вверх или вниз, чтобы вручную настроить экспозицию. Это особенно полезно при ярком солнце или в условиях плохой освещённости, когда детали могут быть «съедены» светом или погружены в тень.

Съёмка в движении: серия снимков поможет поймать момент

Фотографировать движущиеся объекты — непростая задача, даже для опытных. Здесь на помощь приходит режим серийной съёмки. Просто удерживайте кнопку спуска дольше обычного — смартфон автоматически сделает несколько кадров подряд, а вы потом выберете самый удачный. Особенно полезно при съёмке детей, животных или уличных сцен.

Уточнения

iPhone («Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple.

