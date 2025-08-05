Эта скала хранит пещеру возрастом в 2 миллиона лет. И попасть туда проще, чем кажется

Уклы Кая на Зилиме признана одной из главных природных достопримечательностей Башкирии

2:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Есть в Башкирии одно место, которое будто сошло с обложки туристического журнала, но при этом почти не испорчено толпами и суетой. Уклы Кая — скала, возвышающаяся над рекой Зилим на границе одноимённого природного парка. Она стоит особняком — гордая, массивная, с древними пещерами внутри и тысячелетней историей вокруг.

Фото: commons.wikimedia.org by Vasily Astanin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скалы Уклы-Кая в Башкирии

Где это находится и как туда добраться

До деревни Таш-Асты от Уфы всего около 135 километров. Название, кстати, переводится как "под камнем" — и это не просто красивая метафора. Уже за деревней, среди можжевеловых склонов, перед вами откроется каменная громада высотой около 200 метров. Величественная и совсем не устрашающая: её западный склон вполне подойдёт для неспешного подъёма — не выматывает, а, скорее, вдохновляет.

Можно подойти к скале и другим путём — через навесной мост от деревни Имендяшево. Это особенно красиво, если вы, например, завершаете сплав по Зилиму: перешёл мост, и вот ты уже у подножия утёса, а над головой парят орлы. Момент, в котором хочется задержаться.

Что скрывает Уклы Кая

Внутри самой скалы находятся пещеры и гроты, в том числе знаменитая пещера Таш-Асты. Её возраст оценивают примерно в два миллиона лет. Представьте: 49 метров восходящего тоннеля, стены которого испещрены надписями и рисунками — следами тех, кто приходил сюда за приключениями ещё задолго до нас. Там прохладно и сухо — идеальное место, чтобы переждать жаркий день, не теряя ощущения природы.

Легенды и обряды — сила камня не только в высоте

Башкиры с давних времён считали Уклы Кая местом силы. Здесь проводили обряды, жертвоприношения, праздновали Сабантуй. Сохранился и старинный обычай: юноши стреляли в скалу из лука перед важными моментами — свадьбой, охотой. Если стрела попадала в камень, это считалось знаком — ты стал мужчиной, и удача будет на твоей стороне. До сих пор на склонах находят старинные наконечники — словно следы тех обрядов, которые закончились, но не забылись.

Если хочется чего-то особенного

Уклы Кая — это не только про скалы и пещеры. Это место, где время будто замирает. Если хочется ещё глубже почувствовать атмосферу — попробуйте конную прогулку вдоль Зилима. Можно пересечь мост, подняться на утёс верхом, устроить пикник на вершине и просто смотреть вниз: как река спокойно извивается среди лесов и холмов. Такие моменты — не для сторис, а для памяти на всю жизнь.

Уточнения

Скала́ — каменная глыба с крутыми склонами и острыми выступами; выход каменных горных пород с крутыми или отвесными склонами и обычно остроконечными вершинами.

