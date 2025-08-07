Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Politico: Трамп планирует провести две встречи с Путиным — личную и с Зеленским
Масло в турбомоторах нужно менять каждые 5–7 тысяч км из-за перегрева и высоких оборотов — совет моториста
Токсиколог сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Ольга Серябкина призналась, что ей было трудно отшить Егора Крида
Батут, балансборд и обувь с отскоком усиливают кардионагрузку и координацию
На форуме "ПРО Фасад" заявили о переходе на российские фасадные материалы
Сын Тины Канделаки выразил благодарность Игорю Вернику за советы в кино
Диета на шоколаде и кофе: за сколько дней можно похудеть — мнение специалиста Мелешенко
Reuters: Испания отказалась от F-35 — названа альтернатива истребителю

Гёте оставил там сердце, Муссолини — печать: впервые за 100 лет туристы узнают, что скрывалось в туннелях Капитолия

В Риме откроют подземный комплекс Grottoni del Campidoglio, закрытый с 1920-х годов
2:52
Туризм

Древняя сеть подземных туннелей под римским Капитолием, известная как Grottoni del Campidoglio, вскоре вновь станет доступной для широкой публики. Официальное открытие планируется в период с 2026 по 2027 год. Масштабный проект реставрации стоимостью около 2,5 миллиона евро реализуется при финансовой поддержке Национального плана восстановления и устойчивости Италии.

Капитолийский холм, памятник императору Марку Аврелию, Рим
Фото: commons.wikimedia by FrDr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Капитолийский холм, памятник императору Марку Аврелию, Рим

Это будет первое открытие уникального подземного комплекса за столетие: в 1920-х годах он был закрыт по приказу Бенито Муссолини и с тех пор оставался недоступен.

История туннелей: от винодельни до бомбоубежища

Гроттони имеют богатую историю. Изначально, ещё в XIX веке, они использовались как карьеры, винодельни, рынки и хранилища воды. Во времена Второй мировой войны система туннелей выполняла функцию бомбоубежищ для жителей Рима.

Несмотря на значимость, в период фашистской реконструкции столицы Муссолини распорядился закрыть комплекс, чтобы скрыть "неподобающие" элементы античной архитектуры и направить городское развитие в ином русле.

Проект реставрации направлен не только на обеспечение безопасности посетителей, но и на создание полноценного подземного музея будущего. Внедряются лазерные сканеры, системы структурного укрепления, вентиляции и контроля радона, а также планируются экскурсии на разных языках, включая маршруты для людей с ограниченными возможностями.

Сохранившаяся температура около 13°C круглый год делает комплекс идеальным пространством для комфортного пребывания и хранения артефактов.

Уникальные находки: храм Юпитера и следы Гёте

Во время археологических работ были обнаружены фундамент Храма Юпитера Капитолийского, металлические кольца, глиняные амфоры и другие свидетельства древнеримской жизни.

Любопытный исторический факт: считается, что именно в одну из этих подземных таверн влюбился Иоганн Вольфганг фон Гёте. Позже он увековечил это в своем знаменитом путевом дневнике "Итальянское путешествие", написанном в 1780-х годах.

Комплекс уходит вглубь до 300 метров под землёй, превращаясь в одну из самых глубоких и таинственных частей исторического центра Рима. Ожидается, что после открытия Гроттони станут новой достопримечательностью мирового значения, сочетающей археологию, культуру, технологические решения и интерактивные элементы.

Для Рима это не просто восстановление исторического объекта, а возвращение целого пласта городской памяти.

Уточнения

Бени́то Ами́лькаре Андре́а Муссоли́ни (итал. Benito Amilcare Andrea Mussolini [beˈniːto musːoˈliːni]; 29 июля 1883, Предаппио, Эмилия-Романья — 28 апреля 1945, Джулино-ди-Медзегра, Медзегра, Ломбардия) — итальянский политический и государственный деятель, публицист, лидер Национальной фашистской партии (НФП), диктатор, дуче (вождь), возглавлявший фашистскую Италию как премьер-министр в 1922—1943 годах.

Иога́нн Во́льфганг фон Гёте (нем. Johann Wolfgang von Goethe; 28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне — 22 марта 1832, Веймар) — немецкий поэт, драматург, романист, учёный-энциклопедист, государственный деятель, театральный режиссёр и критик.

Капито́лий (Капитоли́йский холм; лат. Capitolium, Capitolinus mons, итал. il Campidoglio, Monte Capitolino) — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные собрания.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
США вооружают Тайвань ИИ-дронами: Пекин в бешенстве
Кабачки с корейской приправой и уксусом: домашний рецепт салата в банки
Лошади стали основным транспортом из-за устойчивости и ровной спины
Раствор йода и мочевины стимулирует плодоношение кабачков в сентябре
ФНС: владельцы дач обязаны платить налоги на землю и постройки с 2025 года
Катушка зажигания может вызвать рывки при разгоне и хлопки в глушителе — предупреждение водителям
Реакция певца Данко на измену Полины Дибровой: охотница за контрактами
Кэтрин Зета-Джонс покорила Голливуд в наряде от российского бренда
Дмитрий Медведев утверждён главой совета директоров Ростелекома — РИА Новости
Эритрит снижает выработку оксида азота и сужает сосуды мозга — Journal of Applied Physiology
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.