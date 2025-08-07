Гёте оставил там сердце, Муссолини — печать: впервые за 100 лет туристы узнают, что скрывалось в туннелях Капитолия

В Риме откроют подземный комплекс Grottoni del Campidoglio, закрытый с 1920-х годов

2:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Древняя сеть подземных туннелей под римским Капитолием, известная как Grottoni del Campidoglio, вскоре вновь станет доступной для широкой публики. Официальное открытие планируется в период с 2026 по 2027 год. Масштабный проект реставрации стоимостью около 2,5 миллиона евро реализуется при финансовой поддержке Национального плана восстановления и устойчивости Италии.

Фото: commons.wikimedia by FrDr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Капитолийский холм, памятник императору Марку Аврелию, Рим

Это будет первое открытие уникального подземного комплекса за столетие: в 1920-х годах он был закрыт по приказу Бенито Муссолини и с тех пор оставался недоступен.

История туннелей: от винодельни до бомбоубежища

Гроттони имеют богатую историю. Изначально, ещё в XIX веке, они использовались как карьеры, винодельни, рынки и хранилища воды. Во времена Второй мировой войны система туннелей выполняла функцию бомбоубежищ для жителей Рима.

Несмотря на значимость, в период фашистской реконструкции столицы Муссолини распорядился закрыть комплекс, чтобы скрыть "неподобающие" элементы античной архитектуры и направить городское развитие в ином русле.

Проект реставрации направлен не только на обеспечение безопасности посетителей, но и на создание полноценного подземного музея будущего. Внедряются лазерные сканеры, системы структурного укрепления, вентиляции и контроля радона, а также планируются экскурсии на разных языках, включая маршруты для людей с ограниченными возможностями.

Сохранившаяся температура около 13°C круглый год делает комплекс идеальным пространством для комфортного пребывания и хранения артефактов.

Уникальные находки: храм Юпитера и следы Гёте

Во время археологических работ были обнаружены фундамент Храма Юпитера Капитолийского, металлические кольца, глиняные амфоры и другие свидетельства древнеримской жизни.

Любопытный исторический факт: считается, что именно в одну из этих подземных таверн влюбился Иоганн Вольфганг фон Гёте. Позже он увековечил это в своем знаменитом путевом дневнике "Итальянское путешествие", написанном в 1780-х годах.

Комплекс уходит вглубь до 300 метров под землёй, превращаясь в одну из самых глубоких и таинственных частей исторического центра Рима. Ожидается, что после открытия Гроттони станут новой достопримечательностью мирового значения, сочетающей археологию, культуру, технологические решения и интерактивные элементы.

Для Рима это не просто восстановление исторического объекта, а возвращение целого пласта городской памяти.

Уточнения

Бени́то Ами́лькаре Андре́а Муссоли́ни (итал. Benito Amilcare Andrea Mussolini [beˈniːto musːoˈliːni]; 29 июля 1883, Предаппио, Эмилия-Романья — 28 апреля 1945, Джулино-ди-Медзегра, Медзегра, Ломбардия) — итальянский политический и государственный деятель, публицист, лидер Национальной фашистской партии (НФП), диктатор, дуче (вождь), возглавлявший фашистскую Италию как премьер-министр в 1922—1943 годах.



Иога́нн Во́льфганг фон Гёте (нем. Johann Wolfgang von Goethe; 28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне — 22 марта 1832, Веймар) — немецкий поэт, драматург, романист, учёный-энциклопедист, государственный деятель, театральный режиссёр и критик.



Капито́лий (Капитоли́йский холм; лат. Capitolium, Capitolinus mons, итал. il Campidoglio, Monte Capitolino) — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные собрания.

