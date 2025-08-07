Гёте оставил там сердце, Муссолини — печать: впервые за 100 лет туристы узнают, что скрывалось в туннелях Капитолия

Древняя сеть подземных туннелей под римским Капитолием, известная как Grottoni del Campidoglio, вскоре вновь станет доступной для широкой публики. Официальное открытие планируется в период с 2026 по 2027 год. Масштабный проект реставрации стоимостью около 2,5 миллиона евро реализуется при финансовой поддержке Национального плана восстановления и устойчивости Италии.
Это будет первое открытие уникального подземного комплекса за столетие: в 1920-х годах он был закрыт по приказу Бенито Муссолини и с тех пор оставался недоступен.
История туннелей: от винодельни до бомбоубежища
Гроттони имеют богатую историю. Изначально, ещё в XIX веке, они использовались как карьеры, винодельни, рынки и хранилища воды. Во времена Второй мировой войны система туннелей выполняла функцию бомбоубежищ для жителей Рима.
Несмотря на значимость, в период фашистской реконструкции столицы Муссолини распорядился закрыть комплекс, чтобы скрыть "неподобающие" элементы античной архитектуры и направить городское развитие в ином русле.
Проект реставрации направлен не только на обеспечение безопасности посетителей, но и на создание полноценного подземного музея будущего. Внедряются лазерные сканеры, системы структурного укрепления, вентиляции и контроля радона, а также планируются экскурсии на разных языках, включая маршруты для людей с ограниченными возможностями.
Сохранившаяся температура около 13°C круглый год делает комплекс идеальным пространством для комфортного пребывания и хранения артефактов.
Уникальные находки: храм Юпитера и следы Гёте
Во время археологических работ были обнаружены фундамент Храма Юпитера Капитолийского, металлические кольца, глиняные амфоры и другие свидетельства древнеримской жизни.
Любопытный исторический факт: считается, что именно в одну из этих подземных таверн влюбился Иоганн Вольфганг фон Гёте. Позже он увековечил это в своем знаменитом путевом дневнике "Итальянское путешествие", написанном в 1780-х годах.
Комплекс уходит вглубь до 300 метров под землёй, превращаясь в одну из самых глубоких и таинственных частей исторического центра Рима. Ожидается, что после открытия Гроттони станут новой достопримечательностью мирового значения, сочетающей археологию, культуру, технологические решения и интерактивные элементы.
Для Рима это не просто восстановление исторического объекта, а возвращение целого пласта городской памяти.
