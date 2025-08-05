Проверка, которую никто не ждал: как пляжи Петербурга прошли санитарный тест

Проверка ГКУ показала: почти 40 пляжей Петербурга признаны образцово чистыми

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Петербург — город на воде, но чистые пляжи по-прежнему воспринимаются как удача, а не норма. Однако последняя проверка ГКУ "Управление по мониторингу" показала неожиданный результат: почти 40 пляжных территорий по всему городу получили "пятёрки" за чистоту и порядок.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License Василевский остров в Санкт-Петербурге

Где проверяли и что смотрели

Проверки прошли за последние две недели в восьми районах: Курортном, Приморском, Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Кировском и Петродворцовом. Как сообщает rosbalt.ru, инспекторы осматривали как крупные зоны отдыха на берегу Финского залива, так и более скромные — у рек, озёр и прудов.

Оценивалось состояние урн, наличие мусора, качество уборки и общее впечатление от санитарного состояния территорий. Основной критерий — насколько оперативно и регулярно обслуживается пляж.

Что показала проверка

На 37 пляжах инспекция зафиксировала порядок: мусора нет, урны пустые, территория чистая. Эти зоны отдыха получили высшую оценку. Ещё на 58 пляжах ситуация была хуже — проблемы с уборкой выявлялись, но позже были устранены. В ответственные службы направили предписания, и замечания устранили в кратчайшие сроки.

Петербуржцы всё чаще выбирают местные пляжи

Чистые общественные пространства особенно важны летом, когда многие горожане не уезжают в отпуск, а предпочитают отдыхать у воды в пределах города. Результаты инспекции говорят о том, что качество благоустройства растёт, и всё больше пляжей становится комфортными и безопасными для отдыха.

Уточнения

Пляж — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

