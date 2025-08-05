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Посольство Японии в Москве увеличило сроки оформления туристических виз

Как подготовиться к получению визы в Японию: советы заявителям и туристическим агентствам
2:41
Туризм

Посольство Японии в Москве объявило о временном изменении порядка приёма документов на туристические визы для граждан России. Как сообщили японские дипломаты, с начала следующей недели каждая вторая среда месяца станет неприёмным днём. Это решение связано с ожидаемым ростом заявок осенью, в связи с чем посольство будет перераспределять нагрузку.

Токио
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository
Токио

График приёма, скорректированный с учётом японских и российских праздников, опубликован на официальном сайте посольства. Временные ограничения будут действовать до начала декабря, после чего график может быть пересмотрен.

Снижение дней приёма затронет прежде всего туристов через агентства

По словам представителей посольства, нововведение призвано оптимизировать обработку заявок на фоне ожидаемого "осеннего пика" интереса к поездкам в Японию.

Особенно ощутимыми изменения станут для туристов, оформляющих поездку через агентства, поскольку у них, как правило, оформление документов занимает больше времени. Индивидуальные заявители, напротив, могут рассчитывать на обработку в течение одной недели, если пакет документов полон и не требует дополнительных уточнений.

Увеличение сроков — вынужденная, но временная мера

Японская сторона подчёркивает, что практика временного сокращения дней приёма уже применялась ранее, и тогда помогла эффективно снизить нагрузку на сотрудников визового отдела.

Однако эксперты предупреждают: в ближайшие недели возможен рост очередей в другие приёмные дни, так как сокращение доступных дней вынуждает заявителей приходить в ограниченные временные окна.

Система подачи документов по-прежнему не требует онлайн-записи: все посетители обслуживаются по живой очереди. Это, с одной стороны, делает визовый процесс доступным, но с другой — может вызывать трудности в периоды высокой загруженности.

Также известно, что сотрудники посольства чаще отказывают в выдаче визы безработным гражданам, что важно учитывать при подаче заявления.

Всем заявителям рекомендуется заранее ознакомиться с обновлённым графиком работы и, по возможности, планировать визит в дни с наименьшей загруженностью. Туристическим агентствам следует учитывать возможные задержки и закладывать дополнительное время в график поездок клиентов.

Несмотря на новые ограничения, посольство продолжает приём и оформление документов в стандартные сроки, где это возможно, и подчёркивает, что мера носит временный характер.

Уточнения

Япо́ния (яп. Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце») — островное государство в Восточной Азии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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