Тысячи людей жили здесь без письменности — но строили так, будто знали законы Вселенной

Археологи назвали Теотиуакан крупнейшим городом Нового Света в I–V веках

3:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в 50 километрах от Мехико — одна из самых загадочных и масштабных археологических находок Америки. Теотиуакан, что в переводе означает "Город богов", до сих пор поражает своими размерами и тайнами, на которые нет ответов даже у историков.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under Free Art License Пирамиды Теотиуакана в Мексике

Без письменности, но с идеальной геометрией

Эта цивилизация не оставила после себя ни письменных текстов, ни надписей, ни хроник. Мы до сих пор не знаем, кто были его жители, во что верили, как жили и почему покинули свой город. Но при этом Теотиуакан демонстрирует невероятную точность в архитектуре и планировке.

Дороги и храмы были выстроены с поразительной точностью, требующей знаний в геометрии, астрономии и инженерии. Как такой уровень достигла культура без письменности — остаётся загадкой.

Город, обогнавший Европу

Во времена расцвета — примерно в I-V веках нашей эры — Теотиуакан был крупнейшим городом Нового Света. На площади свыше 20 км² проживало более 125 тысяч человек — больше, чем в любом европейском городе того времени. Это был центр торговли, религии и культуры, куда стекались люди со всех уголков региона.

Цитадель и храм Кетцалькоатля

Главной точкой притяжения была Цитадель — гигантская площадь, способная вместить до 100 тысяч человек. В её центре находился храм Пернатого змея — Кетцалькоатля, главного божества города. Только правители имели право обращаться к нему с молитвами о благополучии народа. Судя по изображению змея на барельефах, именно в этом здании могли жить правители Теотиуакана.

Дорога Мёртвых и восхождение к богам

Город был выстроен вдоль так называемой Дороги Мёртвых — широкого ритуального проспекта, ведущего с юга на север. Она начиналась в районе простых жителей и вела к сакральному центру — пирамидам Солнца и Луны. Паломники проходили этот путь, словно восходя, ведь дорога имела подъём — около 27 метров разницы между началом и концом маршрута.

Пирамиды: точность и красота

Пирамиды Солнца и Луны — самые известные сооружения Теотиуакана. Они построены из идеально подогнанных камней, связаны известковым раствором, а фасады покрыты штукатуркой с яркими фресками. Даже сегодня их масштаб и сохранность вызывают уважение — особенно учитывая отсутствие современных инструментов у древних зодчих.

Загадка, которая не стареет

Несмотря на раскопки и исследования, Теотиуакан остаётся тайной. Кто его построил, как достигли такого уровня развития, почему внезапно исчезли — всё это до сих пор вызывает споры. Но факт один: этот город доказал, что древние цивилизации знали гораздо больше, чем принято думать.

Уточнения

Но́вый Свет — географический термин, обозначающий сравнительно недавно открытые европейцами части света — Америку, Австралию и Океанию.

