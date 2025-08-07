Катакомбы на ремонте, мертвецы — в отпуске: Париж временно остаётся без своего самого тихого музея

С 3 ноября 2025 года знаменитые Парижские катакомбы уйдут на длительную реконструкцию. До весны 2026-го доступ к ним будет закрыт. Впервые с XVIII века двери в подземелья полностью закроются для публики.
Город обещает масштабные работы: заменят освещение, полы, вентиляцию, систему климат-контроля. Появятся новые экспозиции, зоны для временных выставок и научных мероприятий. Всё — с акцентом на комфорт и безопасность, но без ущерба историческому облику.
Катакомбы возникли на месте каменоломен, где ещё с античных времён добывали известняк для строительства Лувра и Нотр-Дама. Позже, когда подземные пустоты начали обрушаться, а кладбища стали угрозой для здоровья, власти приняли решение — перенести останки под землю.
В 1786 году катакомбы освятили и сделали официальным склепом Парижа. Инспектор Эрикар де Тюри разложил кости в причудливые композиции, и место быстро стало популярным у парижской элиты.
Во время Второй мировой катакомбы стали убежищем: здесь скрывались участники Сопротивления, еврейские семьи, а немцы устроили бункер. В мирное время здесь хранили вино, выращивали грибы, проводили анатомические исследования. Катакомбы стали колыбелью судебной медицины.
После ремонта катакомбы обещают стать современнее и удобнее — но не потеряют своего мистического очарования. Новые экспозиции раскроют малоизвестные страницы подземной истории Парижа.
Катакомбы Парижа (фр. Catacombes de Paris) — сеть подземных туннелей на месте древних римских каменоломен под Парижем, которые являются частью древней системы туннелей, простирающейся более чем на 800 Га.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.