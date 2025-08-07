Катакомбы на ремонте, мертвецы — в отпуске: Париж временно остаётся без своего самого тихого музея

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С 3 ноября 2025 года катакомбы Парижа будут недоступны для посетителей из-за реконструкции
3:41
Туризм

С 3 ноября 2025 года знаменитые Парижские катакомбы уйдут на длительную реконструкцию. До весны 2026-го доступ к ним будет закрыт. Впервые с XVIII века двери в подземелья полностью закроются для публики.

Черепа
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черепа

Что изменится после ремонта

Город обещает масштабные работы: заменят освещение, полы, вентиляцию, систему климат-контроля. Появятся новые экспозиции, зоны для временных выставок и научных мероприятий. Всё — с акцентом на комфорт и безопасность, но без ущерба историческому облику.

От каменоломен до некрополя

Катакомбы возникли на месте каменоломен, где ещё с античных времён добывали известняк для строительства Лувра и Нотр-Дама. Позже, когда подземные пустоты начали обрушаться, а кладбища стали угрозой для здоровья, власти приняли решение — перенести останки под землю.

Искусство и смерть

В 1786 году катакомбы освятили и сделали официальным склепом Парижа. Инспектор Эрикар де Тюри разложил кости в причудливые композиции, и место быстро стало популярным у парижской элиты.

Тайная жизнь под землёй

Во время Второй мировой катакомбы стали убежищем: здесь скрывались участники Сопротивления, еврейские семьи, а немцы устроили бункер. В мирное время здесь хранили вино, выращивали грибы, проводили анатомические исследования. Катакомбы стали колыбелью судебной медицины.

Возвращение легенды

После ремонта катакомбы обещают стать современнее и удобнее — но не потеряют своего мистического очарования. Новые экспозиции раскроют малоизвестные страницы подземной истории Парижа.

Уточнения

Катакомбы Парижа (фр. Catacombes de Paris) — сеть подземных туннелей на месте древних римских каменоломен под Парижем, которые являются частью древней системы туннелей, простирающейся более чем на 800 Га. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
