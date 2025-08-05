Заплыв сквозь страх: как один человек стал символом несгибаемости

Параспортсмен Рустам Набиев совершил заплыв в ледяном озере Башкирии с температурой +6 °C

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный параспортсмен и блогер-миллионер Рустам Набиев снова оказался в центре внимания. На этот раз поводом стал его заплыв в ледяном карстовом озере Башкирии, известном как уфимские Мальдивы. Видео, опубликованное 5 августа, быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурную реакцию подписчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna.Dudchak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубые озера в Татарстане

На кадрах — кристально чистая вода, пейзажи широколиственных лесов и решительный Набиев, погружающийся в родник с температурой не выше +6 °C. Несмотря на почти зимние условия, спортсмен выглядит спокойно и уверенно — ни капли сомнений или страха.

Реакция подписчиков: от восхищения до тревоги

Публика оценила поступок: одни восхищались смелостью и стойкостью, другие с иронией вспоминали армейскую закалку. Однако не обошлось и без волнения — некоторые напомнили о рисках для здоровья, особенно учитывая, что у Набиева трое детей. Но общий настрой — уважение и поддержка, сообщает mkset.ru.

Кто такой Рустам Набиев

Родом из села Чекмагуш, Рустам потерял обе ноги после трагедии в омской казарме, но не сдался. Он стал альпинистом, покорил Эльбрус, Килиманджаро, Казбек, Манаслу и Аконкагуа — всё это на одних руках. Сегодня он — член Общественной палаты России, активно занимается вопросами доступной среды, поддерживает семьи бойцов СВО, воспитывает троих детей и вдохновляет миллионы своим примером.

Озеро, которое не прогревается

Голубое озеро в Кармаскалинском районе Башкирии — карстовый родник с постоянной температурой около +5-6 °C. Благодаря растворённым карбонатам вода имеет необычный голубоватый оттенок. Глубина — до 8 метров, диаметр — около 15. С 2003 года — памятник природы республиканского значения. Минеральный состав воды делает её уникальной, а суровый климат озера — вызовом даже для опытных пловцов.

Набиев снова доказал: границы — в голове

Этот поступок — не ради хайпа. Это логичное продолжение философии Рустама: выходить за пределы, не бояться холода, боли или стереотипов. Его заплыв — напоминание: главное — не температура воды, а внутренняя решимость.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

