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Здесь скрыт город, стёртый Тамерланом: что происходит на вершине Арбугинской горы

Археологи нашли на Арбугинской горе артефакты времён Золотой Орды
2:34
Туризм

Большинство туристов не ждут от Ульяновской области природных сюрпризов. Но именно Арбугинская гора разрушает это ожидание. Снимки оттуда настолько живописны, что у многих возникает закономерный вопрос: "Серьёзно? Это где-то рядом?"

Гора Арбугинская
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Улитин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гора Арбугинская

Вид, который запоминается

Гора невысокая — всего 177 метров, но с её вершины открываются захватывающие виды. У подножия виднеется залив и село с Криушинским судоремонтным заводом. А чуть выше, на гребне — настоящий спектакль для глаз: Волга здесь разливается почти на 5 километров, словно море, как у Президентского моста.

В ясную погоду отсюда видно даже Ульяновск и ветряки ветропарка на противоположном берегу. Всё это делает Арбугинскую гору одним из самых живописных мест региона.

Место, покрытое легендами

Склон горы давно оброс историями. Одна из них рассказывает, что здесь волжские разбойники высматривали купеческие суда и устраивали засады. Место действительно стратегически выгодное — обзор великолепный.

Но это ещё не всё. Краеведы и историки считают, что на этом месте когда-то находился город Золотой ОрдыАрбухим. Его основателем называют Ариг-бугу, внука Чингисхана. Монеты с его именем чеканились в Булгаре, а упоминания о городе встречаются в записях европейских путешественников: Ян Стрюйс в 1668 году писал о развалинах с валами и рвами, а немец Адам Олеарий упоминал его ещё раньше — в 1636 году. Судьба города, по легенде, трагична: его разрушил Тамерлан.

До сих пор в этих местах находят фрагменты оружия, старинные украшения, глиняную посуду — следы жизни, пронесённые сквозь века.

Как попасть и что важно знать

С недавнего времени Арбугинская гора стала частью национального парка "Сенгилеевские горы". Теперь это заповедная территория, и вход сюда возможен только с заранее оформленным пропуском. Он платный, но вполне доступный, особенно если знать, какое зрелище вас ждёт.

Если ищете что-то не банальное и с настоящим духом истории — включите это место в маршрут. Лучше приехать с гидом или заранее изучить карту, чтобы не упустить виды и не заблудиться в ландшафтах.

Уточнения

Золота́я Орда́ или Улу́с Джу́чи — государство c многоэтничным населением в центральной Евразии, существовавшее в XIII-XV веках.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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