Мусоровозы боятся поворота, а жители — собственного двора: английский Клитхорпс тонет в собственных отходах

В Клитхорпсе мусоровозы не вывозят отходы с мая из-за хаотичной парковки — Daily Mail

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В приморском Клитхорпсе (графство Линкольншир, Англия) жители одной из улиц возмущены сложившейся ситуацией: мусорные контейнеры не освобождались с мая и превратились в рассадники мух и зловония. Причина — беспорядочная парковка, создаваемая жителями соседних городских кварталов.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info городская улица

Разгневанные домовладельцы утверждают, что мусоровоз может без труда доехать до конца тупика, однако водители отказываются выезжать, ссылаясь на припаркованные на повороте автомобили, которые якобы препятствуют проезду. Более того, мусорщики запретили жителям самостоятельно подвозить мусор к машине, мотивируя это соображениями безопасности и гигиены.

Ситуацию усугубляет перепланировка жилых домов в многоквартирные, что приводит к увеличению количества автомобилей и, как следствие, к хаосу с парковкой. Местные жители жалуются на то, что контейнеры переполнены, они кишат насекомыми, привлекают лис, а зловонный запах распространяется по округе. К сожалению, совет не принимает никаких мер для решения проблемы, сообщает Daily Mail.

Уточнения

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