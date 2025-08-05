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Менее 1% бронирований — и всё равно в топе: феномен Сахалина

Сахалин вошёл в топ морских регионов России по числу бронирований летом 2025 года — аналитики Авито
3:27
Туризм

По данным аналитического исследования сервиса "Авито Путешествия", летом 2025 года Сахалинская область вошла в первую девятку наиболее востребованных у туристов морских регионов России по числу бронирований жилья на короткий срок. Соответствующие выводы были сделаны на основе анализа пользовательской активности по всей стране.

Сахалин
Фото: sakhalin.gov.ru is licensed under free more info
Сахалин

В среднем аренда квартиры на Сахалине обходится отдыхающим в 4800 рублей за сутки, а аренда загородного дома — в 14200 рублей. Несмотря на относительно высокую стоимость проживания, Сахалин не теряет своей привлекательности для путешественников и присутствует в общероссийском рейтинге популярных направлений.

Лидирующие позиции по количеству бронирований среди прибрежных регионов занимают Краснодарский край и Ленинградская область (по 32% на каждый). За ними следуют Крым (12%), Калининградская область (11%) и Дагестан (7%). Сахалин, Камчатка и Приморский край демонстрируют более скромные результаты, на их долю приходится менее 1% от общего числа бронирований в морских регионах.

Интерес к отдыху на море продолжает расти: по сравнению с летним сезоном 2024 года, общее количество бронирований в девяти прибрежных регионах увеличилось на 29%. Наиболее значительный рост показали Крым (в 2,3 раза), Дагестан (+55%) и Мурманская область (+44%).

Не теряют популярности и регионы, не имеющие выхода к морю. Среди них лидируют Московская область (25%), Татарстан (18%) и Нижегородская область (10%). На эти регионы приходится 48% от общего числа бронирований, что примерно соответствует показателям прошлого года.

По словам директора "Авито Путешествий" Артема Кромочкина, выбор между морским и неморским отдыхом в большей степени зависит от личных предпочтений туристов, а не от ценового фактора. Невские регионы привлекают удобством транспортной доступности, разнообразием экскурсионных программ и более демократичными ценами. К примеру, аренда квартиры там в среднем составляет 4100 рублей в сутки, а дома — 9500 рублей. В прибрежных регионах аналогичное жилье стоит дороже: 4900 и 11100 рублей соответственно.

Самые доступные цены на аренду квартир в летний период среди морских направлений наблюдаются в Дагестане (3600 рублей в сутки) и Мурманской области (3700 рублей). Аренда загородного жилья дешевле всего в Крыму (6600 рублей), Дагестане (7300 рублей) и Краснодарском крае (7600 рублей).

В регионах, не имеющих выхода к морю, наиболее выгодные условия аренды жилья предлагаются в Ростовской (квартира — 3300 рублей, дом — 6200 рублей), Новосибирской (3500 рублей) областях и Ставропольском крае (квартира — 3700 рублей, дом — 7100 рублей), пишет sakh.online.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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