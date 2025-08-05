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Бронирование с умом: как искать лучшие цены на отели и не попасться на ловушки отмены после ухода Booking

Качество российских сервисов бронирования растет — туроператор Арутюнов
3:56
Туризм

Может ли путешествие быть одновременно безопасным, выгодным и удобным? Да, но только если подойти к бронированию с умом — особенно сейчас, когда российские сервисы бронирования вышли на новый уровень.

Бронирование отеля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бронирование отеля

После ухода Booking. com наши платформы не просто выжили, а прокачались до международного уровня. Но это не значит, что можно расслабиться — важные детали по-прежнему требуют внимания.

Почему стоит доверять туроператорам

Поездки за границу — только через туроператора, если вы хотите обезопасить себя от неприятностей. Такой подход гарантирует:

  • Поддержку в форс-мажорах (от задержек рейсов до срочной эвакуации).
  • Защиту прав туриста.
  • Чёткие и прозрачные условия путешествия.

"Бронирование через туроператора гарантирует не только выгодные цены, но и безопасность, особенно в выездном туризме. Турпакет с перелётом и проживанием означает полную ответственность оператора за туриста, включая поддержку в форс-мажорах — от задержек рейсов до экстренного вывоза. Самостоятельные бронирования через агрегаторы или отели такой защиты не дают", — отметил генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

Путешествия по России: на что обратить внимание

Когда речь идёт о путешествиях внутри страны, подход немного другой. Здесь важно:

  • Сравнивать цены на разных платформах (и напрямую у отелей тоже).
  • Изучать условия отмены брони — они могут отличаться существенно.
  • Проверять репутацию сервиса или отеля, особенно если бронируете через неизвестную площадку.

"Что касается путешествий по России, то нужно сравнивать цены, учитывать условия отмены и поддержку. Также при любом бронировании проверяйте репутацию поставщика", — добавил Арутюнов.

Что изменилось за 3,5 года

Отечественные онлайн тревел-агентства (OTA) активно росли после ухода западных конкурентов. Сегодня:

  • Около 58% всех бронирований приходится на OTA и туроператоров.
  • Функционал российских сервисов серьёзно улучшился, а уровень сервиса догнал (а в некоторых аспектах — и перегнал) западные аналоги.

"Миф о "дорогих” российских сервисах не соответствует реальности. Разница в ценах чаще связана с условиями отеля, сезонностью и каналом продаж. Локальные платформы предлагают конкурентные тарифы, кешбэк и гибкие условия", — подчеркнул Дмитрий Арутюнов.

Почему западным OTA будет трудно вернуться

Даже если Booking. com или другие захотят вернуться, им придётся столкнуться с целым рядом требований:

  • Регистрация в России.
  • Уплата налогов.
  • Хранение данных на территории РФ.

"Возвращение западных OTA вряд ли будет простым: новые требования, такие как локальная регистрация, налоги и хранение данных, станут серьезным препятствием для них", — отметил Арутюнов.

Полезные советы для туристов

Если вы планируете поездку, вот краткий чек-лист:

За границу:

  • Бронируйте только через туроператора.
  • Выбирайте пакетные туры с перелётом — так больше гарантий.

По России:

  • Сравнивайте предложения разных платформ.
  • Всегда проверяйте условия отмены.
  • Удостоверьтесь в надёжности отеля или площадки бронирования.

Российские онлайн-сервисы бронирования заметно продвинулись за последние годы и сегодня способны конкурировать с международными платформами. Однако при планировании поездок особенно важно учитывать условия отмены, проверять репутацию поставщиков и выбирать надёжные каналы — особенно при путешествиях за границу, где пакетные туры через туроператора остаются самым безопасным вариантом.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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