Полторы тысячи евро — за 4 дня под солнцем: отпуск для греков становится привилегией, а не нормой

Цены на отпуск в этом году отпугивают даже самых заядлых путешественников. Когда стоимость только одного паромного билета способна пробить дыру в семейном бюджете, неудивительно, что всё больше греков выбирают отдых в деревне, на даче или у родственников. И если раньше август был временем, когда города пустели, сегодня все больше семей остаются дома.
По данным ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat и ΙΕΛΚΑ, в 2024 году более половины греков остановились не в отелях, а в частных домах — на своих дачах или у друзей и родственников. И эта тенденция только усиливается.
Экономическая ситуация вынуждает многих отказаться от привычного летнего отдыха. Для части семей это означает — никакого моря, никакого уединения и отдыха. А для других — небольшая передышка в доме бабушки в деревне или у друзей на острове.
Семейный отпуск из четырех человек может обойтись в немалую сумму даже при самом скромном сценарии:
Часть граждан и вовсе отказалась от отпуска — по финансовым причинам. Многие продолжают работать все лето, чтобы "закрыть дыры" в бюджете или расплатиться по обязательствам. Рабочее лето стало новой нормой.
Счастливчики — это те, у кого есть близкие на островах или в курортных зонах. Возможность съездить к родственникам — теперь это не только приятно, но и экономически спасительно.
Гре́ки (греч. Έλληνες — эллины, произносится как эллинес) — народ, сформировавшийся на крайнем юго-востоке Европы в первом тысячелетии до н. э., в настоящее время составляет основное население Греции и Кипра.
Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.
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