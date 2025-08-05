Полторы тысячи евро — за 4 дня под солнцем: отпуск для греков становится привилегией, а не нормой

Цены на летний отдых в Греции выросли до уровня недоступности для многих семей

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отпуск в этом году отпугивают даже самых заядлых путешественников. Когда стоимость только одного паромного билета способна пробить дыру в семейном бюджете, неудивительно, что всё больше греков выбирают отдых в деревне, на даче или у родственников. И если раньше август был временем, когда города пустели, сегодня все больше семей остаются дома.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отдых у моря

Когда отдых становится роскошью

По данным ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat и ΙΕΛΚΑ, в 2024 году более половины греков остановились не в отелях, а в частных домах — на своих дачах или у друзей и родственников. И эта тенденция только усиливается.

50% в прошлом году жили в загородных домах

46% в этом году не могут позволить себе даже неделю отпуска

52% вообще не планируют отпуск

"Отпуск? Только если кто-то приютит"

Экономическая ситуация вынуждает многих отказаться от привычного летнего отдыха. Для части семей это означает — никакого моря, никакого уединения и отдыха. А для других — небольшая передышка в доме бабушки в деревне или у друзей на острове.

Цены, которые пугают

Семейный отпуск из четырех человек может обойтись в немалую сумму даже при самом скромном сценарии:

Пример 1: Пирей — Парос — Пирей (паром + авто)

Родители: 204 €

Дети: 102 €

Легковой автомобиль: 237 €

Итого паром: 543 €

Проживание (4 ночи): 1.000 €

Общий итог: 1.543 €

Пример 2: Афины — Кифнос — Афины (через Лаврио)

Топливо + платные дороги: 25 €

Паром: 202 €

Итого на дорогу: 227 €

Проживание: 1.004 €

Общий итог: 1.231 €

Пример 3: Афины — Ступа — Афины (на материке)

Топливо + платные дороги: 100 €

Проживание: 720 €

Общий итог: 820 €

Пример 4: Афины — Превеза — Афины

Дорога: 170 €

Проживание: 800 €

Общий итог: 970 €

Остаться и работать

Часть граждан и вовсе отказалась от отпуска — по финансовым причинам. Многие продолжают работать все лето, чтобы "закрыть дыры" в бюджете или расплатиться по обязательствам. Рабочее лето стало новой нормой.

Те, кому повезло

Счастливчики — это те, у кого есть близкие на островах или в курортных зонах. Возможность съездить к родственникам — теперь это не только приятно, но и экономически спасительно.

Уточнения

Гре́ки (греч. Έλληνες — эллины, произносится как эллинес) — народ, сформировавшийся на крайнем юго-востоке Европы в первом тысячелетии до н. э., в настоящее время составляет основное население Греции и Кипра.



Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

