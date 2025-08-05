Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр Виталий Лабутин задержан после пьяного дебоша в московском баре
Марина Зудина рассказала о начале отношений с женатым Олегом Табаковым
Нефтегазовые доходы России выросли в июле: НДД как спасательный круг
Правила уборки чеснока: когда копать и как сушить, чтобы не сгнил
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Автоэксперты: проверить качество бензина по запаху и цвету невозможно
Татьяна Тарасова выразила соболезнования родным трагически погибшего Александра Гришина
Исследователи из Цинхуа разработали гидрогель для пневматических манипуляторов
Уход за кожей рук весной, летом, осенью и зимой: подробная инструкция

Полторы тысячи евро — за 4 дня под солнцем: отпуск для греков становится привилегией, а не нормой

Цены на летний отдых в Греции выросли до уровня недоступности для многих семей
2:51
Туризм

Цены на отпуск в этом году отпугивают даже самых заядлых путешественников. Когда стоимость только одного паромного билета способна пробить дыру в семейном бюджете, неудивительно, что всё больше греков выбирают отдых в деревне, на даче или у родственников. И если раньше август был временем, когда города пустели, сегодня все больше семей остаются дома.

Отдых у моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых у моря

Когда отдых становится роскошью

По данным ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat и ΙΕΛΚΑ, в 2024 году более половины греков остановились не в отелях, а в частных домах — на своих дачах или у друзей и родственников. И эта тенденция только усиливается.

  • 50% в прошлом году жили в загородных домах
  • 46% в этом году не могут позволить себе даже неделю отпуска
  • 52% вообще не планируют отпуск

"Отпуск? Только если кто-то приютит"

Экономическая ситуация вынуждает многих отказаться от привычного летнего отдыха. Для части семей это означает — никакого моря, никакого уединения и отдыха. А для других — небольшая передышка в доме бабушки в деревне или у друзей на острове.

Цены, которые пугают

Семейный отпуск из четырех человек может обойтись в немалую сумму даже при самом скромном сценарии:

Пример 1: Пирей — Парос — Пирей (паром + авто)

  • Родители: 204 €
  • Дети: 102 €
  • Легковой автомобиль: 237 €
  • Итого паром: 543 €
  • Проживание (4 ночи): 1.000 €
  • Общий итог: 1.543 €

Пример 2: Афины — Кифнос — Афины (через Лаврио)

  • Топливо + платные дороги: 25 €
  • Паром: 202 €
  • Итого на дорогу: 227 €
  • Проживание: 1.004 €
  • Общий итог: 1.231 €

Пример 3: Афины — Ступа — Афины (на материке)

  • Топливо + платные дороги: 100 €
  • Проживание: 720 €
  • Общий итог: 820 €

Пример 4: Афины — Превеза — Афины

  • Дорога: 170 €
  • Проживание: 800 €
  • Общий итог: 970 €

Остаться и работать

Часть граждан и вовсе отказалась от отпуска — по финансовым причинам. Многие продолжают работать все лето, чтобы "закрыть дыры" в бюджете или расплатиться по обязательствам. Рабочее лето стало новой нормой.

Те, кому повезло

Счастливчики — это те, у кого есть близкие на островах или в курортных зонах. Возможность съездить к родственникам — теперь это не только приятно, но и экономически спасительно.

Уточнения

Гре́ки (греч. Έλληνες — эллины, произносится как эллинес) — народ, сформировавшийся на крайнем юго-востоке Европы в первом тысячелетии до н. э., в настоящее время составляет основное население Греции и Кипра.

Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Новости спорта
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
Автоэксперты: проверить качество бензина по запаху и цвету невозможно
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Татьяна Тарасова выразила соболезнования родным трагически погибшего Александра Гришина
Исследователи из Цинхуа разработали гидрогель для пневматических манипуляторов
Уход за кожей рук весной, летом, осенью и зимой: подробная инструкция
Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей
Похудение без голода и поддержка сердца: чем полезны семена чиа
Газированная вода делает блины нежными и воздушными — подтверждают кулинары
Музей казачества восстанавливает забытые страницы участия казаков в судьбе России
Врачи: 300 минут фитнеса в неделю продлевают жизнь на 12–15 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.