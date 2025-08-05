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Ханой и Шанхай дышат в спину: топ-3 самых напряжённых городов для туристов

Топ-3 городов, где туристы испытывают максимальный стресс
1:41
Туризм

Париж стал самым стрессовым городом для посещения. Здесь бывает более 47,5 млн туристов на площади 105 км²!

Молодые люди
Фото: flickr.com by Cha già José, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молодые люди

Французская столица в десять раз загружен, чем Нью-Йорк! По погоде и уровню преступности город получил средние оценки, но толпы людей на улицах Парижа принесли ему первое место.

На втором месте оказался Ханой во Вьетнаме, который продемонстрировал самую высокую влажность. Поэтому он физически некомфортный для туристов.

Замыкает тройку Шанхай, куда ежегодно приезжают 300 миллионов туристов, что составляет 47 318 посетителей на квадратный километр. В дополнение к этому, отели в Шанхае получили много отзывов о стрессе, и туристы часто чувствовали себя подавленными из-за жары, пишет Daily Mail.

А вот Дубай признан одним из самых релаксирующих городов для путешествий. Благодаря своей просторной планировке, 17,1 миллиона ежегодных туристов равномерно распределяются по всей территории, а уровень преступности здесь один из самых низких среди исследованных направлений.

На втором месте в рейтинге городов для спокойного отдыха находится Мюнхен (Германия), который отличается низким уровнем преступности, приятной погодой и умеренным потоком туристов.

Мельбурн (Австралия) занимает третью позицию в списке. Город характеризуется одной из самых низких плотностей — всего 1265 человек на квадратный километр.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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