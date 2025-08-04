Налог на лежаки в Испании: сколько придётся заплатить за своё место под солнцем

Туристы в Испании! Будьте готовы к штрафам за полотенца

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отправляющимся на летний отдых в Испанию туристам стоит быть готовыми к внушительным штрафам за несоблюдение ужесточившихся правил использования лежаков.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка загорает на пляже

За оставленные без присмотра полотенца на продолжительное время можно получить штраф до 250 евро. Популярные курорты вводят так называемый "налог на лежаки".

Новые правила, призванные бороться с практикой резервирования и нехваткой шезлонгов, могут отличаться в зависимости от региона. Однако в целом они запрещают занимать места до определенного времени или оставлять личные вещи без присмотра на длительный период.

Подобные меры принимаются на фоне продолжающихся "войн за лежаки", когда отдыхающие занимают места за несколько часов до открытия бассейнов, оставляя полотенца и вещи, чтобы потом вернуться. Это приводит к давкам, спорам и даже дракам.

В результате отели вынуждены вводить ограничения по времени, в течение которого полотенца могут оставаться без присмотра, или штрафы за "парковку" на лежаках. Были случаи, когда туристы подавали в суд на отели из-за проблем с лежаками.

Популярные курорты в Коста-Бланке и Барселоне пытаются решить проблему, вводя "налог на лежаки", предусматривающий штрафы за резервирование мест до определенного времени, например, до 9:30 утра, пишет Daily Mail.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.



